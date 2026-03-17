En su visita a España el papa oficiará dos misas masivas: en Madrid, por el Corpus, y en Tenerife, de despedida



El papa oficiará una misa masiva en Tenerife. Efe

El equipo responsable de comunicación en la visita del papa a España ha confirmado que León XIV visitará la Abadía de Montserrat el próximo 10 de junio, y que durante su visita habrá «dos eucaristías masivas», una en Madrid, el 7 de junio por el día del Corpus, y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife, el día 12.

Lo han hecho en un encuentro con periodistas para explicar algunos de los aspectos sobre la organización del viaje del papa a España del 6 al 12 de junio, aunque el Vaticano aún no ha confirmado el programa oficial, más allá de que las ciudades que visitará el pontífice serán Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

«La agenda, a día de hoy, no está confirmada». Así ha arrancado su intervención el responsable de comunicación Rafael Rubio en una sala abarrotada por cerca de un centenar de periodistas en la que ha tratado de explicar «lo que ya se conoce» del viaje hasta que la Santa Sede, lo que será, «como muy tarde», antes de Semana Santa.

Recorrido y dos eucaristías masivas en la calle

Rubio ha detallado que León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona. En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Gran Canaria y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde.

«Al menos habrá dos eucaristías masivas en la calle«, ha precisado Rubio, que ha indicado que una será en Madrid por el día del Corpus. «Hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves 4 junio en Roma», ha subrayado.

La otra será de despedida en Tenerife, «en el Puerto de Santa Cruz, que es un espacio bastante amplio», ha añadido Rubio. Ha contado que también habrá «distintas vigilias o encuentros» que se celebrarán en lugares «cerrados y amplios como estadios de fútbol o estadios de otros deportes, siempre cubiertos».

Aunque no han informado si uno de esos recintos será el Santiago Bernabéu, el estadio figuraba entre las propuestas que la Conferencia Episcopal hizo al pontífice.

León XIV mantendrá «encuentros privados con autoridades o personalidades» e intervendrá en una sesión conjunta en las Cortes, ha señalado Rubio, junto al que han estado el director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcoplal Española (CEE), Josetxo Vera, y la delegada episcopal de Medios del arzobispado de Madrid, Sara de la Torre.

El Hierro, una posibilidad pero «ni se confirma ni se desmiente»

Sobre si León XIV visitará El Hierro, cuyas autoridades han invitado al papa para que conozca de primera mano la realidad humanitaria que vive la isla, especialmente en la localidad de La Restinga, uno de los principales puntos de llegada de la ruta migratoria atlántica hacia Europa, Rubio ha dicho que es una «posibilidad, pero ni se confirma ni se desmiente«. e