El Gobierno autonómico plantea proyectos conjuntos en la feria internacional Airspace World 2026 para potenciar la economía del archipiélago

El Gobierno de Canarias busca alianzas estratégicas con la Agencia Espacial Portuguesa en Lisboa para potenciar su Estrategia Aeroespacial. Una delegación isleña visitó la capital lusa esta semana durante la feria internacional Airspace World 2026. El encuentro persigue consolidar al archipiélago como un referente aeronáutico en el Atlántico Medio.

Canarias busca alianzas espaciales con Portugal para impulsar su estrategia aeroespacial / Gobierno de Canarias

El director general de Coordinación Orgánica, David Pérez-Dionis, encabezó la delegación canaria en Portugal. El representante isleño mantuvo una reunión clave con el presidente de Portugal Space, Ricardo Conde. Ambos dirigentes analizaron el potencial de sus territorios para albergar infraestructuras espaciales.

Por consiguiente, las autoridades exploraron sinergias institucionales aprovechando los retos comunes de las regiones ultraperiféricas. La cercanía geográfica facilita el diseño de proyectos coordinados con las directrices europeas. Esta colaboración estrecha reforzará la conectividad en toda la región macaronesia.

Asimismo, las dos delegaciones acordaron mantener los contactos técnicos durante los próximos meses. El objetivo final se centra en evaluar la viabilidad de estas iniciativas de interés mutuo. Los dos archipiélagos quieren consolidar un espacio de desarrollo tecnológico preferencial.

Un sector estratégico

«El sector aeroespacial es un pilar estratégico para la diversificación económica de Canarias», afirmó Pérez-Dionis. Las islas y el archipiélago portugués de Azores disfrutan de una posición geográfica privilegiada. Esta ubicación otorga una ventaja competitiva enorme para el acceso al espacio.

Por este motivo, la primera toma de contacto abre expectativas prometedoras en el área de innovación. Las administraciones priorizan la investigación y la monitorización medioambiental conjunta. Estas áreas de trabajo aportarán soluciones eficientes y de alto valor para ambas partes.

Además, el entorno del Atlántico representa un escenario ideal para el movimiento europeo New Space. El responsable portugués mostró una gran disposición para estudiar las capacidades del archipiélago canario. La agencia lusa valora positivamente la incorporación de socios geográficos estratégicos.

Promoción internacional

La delegación canaria aprovechó el marco de la feria Airspace World 2026 para difundir sus ventajas fiscales. El evento reunió a los principales proveedores globales de servicios de navegación aérea. Los representantes públicos mantuvieron encuentros con desarrolladores y fabricantes de primer nivel.

En consecuencia, el Gobierno promocionó de forma intensa todo el ecosistema aeroespacial de las islas. La cita internacional permitió posicionar la marca canaria en el mercado global. El sector busca atraer inversiones exteriores que generen empleo cualificado en el territorio.

Por último, los profesionales del sector conocieron los incentivos estables que ofrece el fuero canario. Las ventajas competitivas del archipiélago despertaron el interés de diversas empresas internacionales. La estrategia autonómica avanza con paso firme hacia su consolidación exterior.