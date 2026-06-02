El departamento de Grafismo de RTVC trabaja desde hace meses en el diseño de la identidad visual que acompañará la cobertura especial de la visita del papa a Canarias

Con motivo de la visita del papa León XIV a Canarias los próximos 11 y 12 de junio, Televisión Canaria ultima un amplio dispositivo técnico y humano para llevar a los hogares del Archipiélago una cobertura histórica.

Desde hace semanas, todos los departamentos de la cadena trabajan de manera coordinada para acercar a la audiencia todos los detalles de este viaje sin precendentes.

Uno de ellos es Grafismo, responsable de diseñar la identidad visual y los elementos gráficos que acompañarán la cobertura en los informativos, la página web y la plataforma digital Canarias Play. Un trabajo que ha llevado meses de desarrollo para plasmar una idea creativa en diferentes piezas audiovisuales para todos los formatos.

La jefa del departamento de Grafismo, María Palenzuela, y la técnica de grafismo Carla González han mostrado en el Telenoticias1 parte del trabajo que hay detrás de la estética de esta cobertura especial.

«Siempre nos inspiramos en telas cuando se trata de temas religiosos», señala Palenzuela. En este caso, el equipo ha apostado por los colores blanco y amarillo presentes en la bandera del Vaticano.

Además de la cabecera que acompañará las distintas ediciones informativas, el departamento ha diseñado mapas, rótulos y otros recursos gráficos que permitirán a la audiencia seguir de forma clara los actos y desplazamientos previstos durante la visita del pontífice a Canarias.

Durante las próximas dos semanas, profesionales de áreas como Redacción, Realización, Vestuario, Producción, Sistemas o Redes Sociales mostrarán a los espectadores cómo se prepara desde dentro la cobertura de la visita del papa León XIV y el trabajo que hay detrás de una programación especial de esta magnitud.

RTVC distribuirá la señal institucional

RadioTelevisión Canaria será la encargada de la cobertura institucional de algunos de los principales actos previstos durante la estancia del pontífice en las Islas, entre ellos su llegada a Gran Canaria, el encuentro con migrantes en Arguineguín, la cita pastoral en la Catedral de Santa Ana o los distintos desplazamientos oficiales programados.

Además, asumirá la producción técnica de los actos que se celebrarán en Tenerife, incluido el encuentro con migrantes del centro Las Raíces y el acto institucional en la Plaza del Cristo de La Laguna.