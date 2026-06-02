El Gobierno ve «cinismo» y «desesperación» en Feijóo

Así lo ha dejado ver la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ante el intento de Feijóo para que Junts y PNV apoyen una eventual moción de censura

Declaraciones: La portavoz del Gobierno, Elma Saiz

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha considerado este martes que la actitud del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se describe con las palabras «cinismo» y «desesperación», ya que está apelando al PNV y a Junts para apoyar una eventual moción de censura cuando lleva «ocho años insultando» a esos partidos.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Saiz ha garantizado que la relación con los socios de la investidura es «buena», aunque varios de ellos han pedido un adelanto electoral, y ha ratificado su apuesta por el diálogo.

La ministra Portavoz, Elma Saiz, este martes durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.- EFE/ Mariscal

En ese contexto, ha insistido en que «este Gobierno gobierna» y aprueba cada martes medidas fruto de un diálogo «permanente y responsable» con todos sus socios.

Y a esa actitud del Gobierno ha contrapuesto la del PP: frente al respeto a la pluralidad y la diversidad que reclaman Cataluña y el País Vasco, ha recordado que el PP de Feijóo ha votado en contra del uso de las lenguas cooficiales en la UE y se ha opuesto a todos los avances en el autogobierno que ha acordado el Ejecutivo con esos territorios.

«Cinismo» y » desesperación»

Ha acusado por ello a Feijóo de «cinismo», pero también de «desesperación» y, tras recordarle que al Gobierno se llega con votos, le ha reprochado no tener un proyecto de país para hacer avanzar España y solo ejerce una «oposición marrullera», sin aportar nada.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez sí tiene una «hoja de ruta clara» y muestra hechos y resultados, ha insistido la portavoz tras recordar, por ejemplo, la subida del salario mínimo, la revalorización de las pensiones o la creación de empleo.