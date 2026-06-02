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Junts reta a Feijóo a ir a Waterloo si tiene una oferta «seria» de moción de censura

RTVC / EFE
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El secretario de Junts, Jordi Turull, asegura que «si tiene una propuesta, la escucharemos»

Los independentistas catalanes retiran la proposición no de ley en el Congreso sobre la cuestión de confianza al gobierno de Sánchez
Jordi Turull, secretario general de Junts.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha retado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a ir a Waterloo (Bélgica) a negociar con el expresidente y líder de su partido, Carles Puigdemont, si tiene una oferta «seria» para impulsar una moción de censura.

«Si tiene una propuesta, la escucharemos«, ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio, aunque ha añadido que desde Junts también pondrían «condiciones».

Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral y reiteró que eso no significaba que Vox -línea roja de estos partidos- tenga que estar en el Gobierno.

Elecciones

Ahora bien, Turull ha sostenido que para Junts «el camino más rápido» para acabar con una legislatura que consideran amortizada es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones.

«Nosotros no estamos para apuntalar a uno o a otro», ha afirmado, y ha recordado que Junts rompió relaciones en el PSOE ante sus incumplimientos del pacto de investidura.

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