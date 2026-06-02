Las Palmas lidera el aumento provincial en el archipiélago, mientras Santa Cruz de Tenerife registra el mayor repunte entre las capitales canarias

El precio de la vivienda usada en Canarias registró una subida interanual del 8 % durante el mes de mayo, hasta situarse en 3.281 euros por metro cuadrado, después de crecer un 1,5 % en el último trimestre, según el índice de precios inmobiliarios del portal Idealista.

Imagen de archivo | Jesús Hellín / Europa Press

Por provincias, Las Palmas experimentó un incremento del 10,2 % en el último año, hasta alcanzar los 3.061 euros por metro cuadrado, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el precio aumentó un 6,2 %, hasta los 3.425 euros por metro cuadrado.

Diferencias entre provincias y capitales canarias

En cuanto a las capitales del archipiélago, Las Palmas de Gran Canaria registró un aumento interanual del 10,3 %, hasta situarse en 2.764 euros por metro cuadrado. Por su parte, Santa Cruz de Tenerife protagonizó un repunte del 13,1 %, con un precio de 2.606 euros por metro cuadrado.

En el conjunto de España, el precio de la vivienda usada subió un 16,9 % interanual, hasta los 2.795 euros por metro cuadrado, el nivel más alto de la serie histórica, después de crecer un 4,5 % en el último trimestre.

El análisis indica que todas las comunidades autónomas muestran precios superiores respecto al mismo mes del año anterior. La Región de Murcia lidera los incrementos con un 24,6 %, seguida de Cantabria (19 %), Andalucía (18,3 %) y Asturias (17,1 %).

Canarias, entre las comunidades con menores incrementos

Canarias figura entre las autonomías con los menores ascensos interanuales, con una subida del 8 %, solo por delante de Baleares, que registra un 7,8 %. Sin embargo, el archipiélago canario se mantiene entre las regiones más caras del país, con 3.281 euros por metro cuadrado, por detrás de Baleares (5.285 euros/m2), la Comunidad de Madrid (4.739 euros/m2) y Euskadi (3.546 euros/m2), y por delante de Cataluña (2.923 euros/m2) y Andalucía (2.919 euros/m2).

En el extremo opuesto, Extremadura (1.077 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.106 euros/m2) y Castilla y León (1.336 euros/m2) se sitúan como las comunidades autónomas más económicas, según los datos.

Aumentos generalizados en provincias y capitales

El análisis provincial refleja subidas de precios en 49 territorios, con la única excepción de Ourense (-0,9 %). La Región de Murcia encabeza los incrementos con un 24,6%, seguida de Valencia (23,5 %), Toledo (20,9 %), Almería (19,1 %) y Cantabria (19 %). En la Comunidad de Madrid, los precios aumentaron un 11,9 %, mientras que en la provincia de Barcelona crecieron un 13,2 %.

A nivel local, todas las capitales de provincia españolas registraron incrementos interanuales, salvo Melilla (-1 %). Ciudad Real lideró las subidas con un 23,1 %, seguida de Murcia (20,1 %), León (19,2 %), Pontevedra (18,2 %) y Salamanca (17,8 %).

Por el contrario, Huesca (2,5 %) registró el menor incremento interanual, junto a Lugo (2,6 %), Albacete (5,1 %) y San Sebastián (5,6 %).

Madrid, Barcelona y San Sebastián, los mercados más caros

Entre los grandes mercados inmobiliarios, Madrid elevó sus precios un 7,4 % en el último año, hasta los 5.984 euros por metro cuadrado, mientras que Barcelona registró un incremento del 7,1 %, con un precio de 5.243 euros por metro cuadrado.

En esta línea, San Sebastián repite como la capital de provincia más cara de España, con un precio medio de 6.364 euros por metro cuadrado durante mayo. En el lado contrario, Zamora figura como la más económica, con 1.368 euros/m2, seguida de Jaén (1.385 euros/m2) y Lugo (1.460 euros/m2).