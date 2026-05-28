El Consejo General del Notariado y el INE apuntan que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo

El precio de la vivienda subió un 10 % en marzo en Canarias y las hipotecas un 11,9 %.

La compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7 %, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7 %, un 10 % en el caso de Canarias. La concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3 %, un 11,9 % en las islas, según el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9 %) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4 %), diciembre (-1 %), enero (-11,4 %), febrero (-7,7 %) y marzo (-4,7 %).

Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6 %.

Todo ello en un mercado que arrastra un déficit de vivienda para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El precio acentúa su subida al 7 %

En marzo, el precio de la vivienda subió un 7 % interanual, hasta los 2.009 euros/m². El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/m². En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/m², el 2,2 % más.

El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5 %) y Navarra (-6,8 %).

Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2 %), Comunidad Valenciana (17,9 %), Cantabria (14,5 %), Comunidad de Madrid (12 %), Murcia (11,2 %) y Canarias (10 %).

También crecieron en Cataluña (7,1 %), País Vasco (6,7 %), Galicia (6,4 %), Castilla-La Mancha (5,6 %), Islas Baleares (4,2 %), Aragón (3,5 %), Andalucía (3,1 %), Castilla y León (2,1 %) y Extremadura (1,9 %).

65.725 transacciones de vivienda

En marzo, se contabilizaron 65.725 compraventas de vivienda, el 4,7 % menos que un año antes. Por tipo de vivienda, las compraventas de los pisos disminuyeron un 5,8 % interanuales ,hasta las 49.751 unidades. Mientras que las unifamiliares descendieron un 1,1 %, con 15.974 operaciones.

La compraventa de vivienda experimentó descensos en trece comunidades autónomas, siendo los descensos más acusados los de Navarra (-33,4 %), Islas Baleares (-17,8 %), Cantabria (-13,7 %), Andalucía (-8,5 %), Comunidad Valenciana (-7,4 %), Galicia (-7,2 %), Murcia (-6,2 %), Asturias (-5,6 %) y La Rioja (-5,4 %).

Los únicos aumentos se registraron en Castilla-La Mancha (8,2 %), Extremadura (4,8 %), Aragón (4 %) y Comunidad de Madrid (0,1 %). Por su parte, la superficie media de la vivienda en España también experimentó en marzo un ligero descenso interanual, del 0,4 %.

La cuantía de los préstamos sube un 10,3 % con 182.170 euros

Según los notarios, en marzo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,3 % interanual hasta las 35.388 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3 % interanual, alcanzando los 182.170 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8 %. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1 % del precio.

Las hipotecas de vivienda descendieron en once autonomías restantes y Navarra (-28,8 %), Cantabria (-12,4 %) y La Rioja (-12,3 %) presentaron los mayores retrocesos. Por el contrario, crecieron en seis comunidades. Canarias (11,9 %); Extremadura (10,8 %); Cataluña (7 %); Comunidad de Madrid (6,1 %); País Vasco (4,1 %) y Murcia (2 %).