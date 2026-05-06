Se retoma la construcción de vivienda pública en el municipio, paralizada desde 2010, y se activan dos promociones que suman 73 viviendas

El Gobierno pone la primera piedra de 37 nuevas viviendas públicas en Jinámar, en Telde .

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario, Pablo Rodríguez, y la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, han participado este miércoles en el acto de colocación de la primera piedra de una promoción de 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Jinámar, en el municipio de Telde.

Esta actuación, que cuenta con una inversión de 8.027.702,14 euros y un plazo de ejecución de 16 meses, permitirá reforzar el parque público de vivienda en una de las zonas con mayor demanda de la isla. El proyecto incluye, además, 37 plazas de garaje y 37 trasteros, y se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El consejero ha subrayado el valor estratégico de esta promoción dentro de la política de vivienda del Ejecutivo, destacando que “la última promoción de vivienda pública en este municipio se terminó en el año 2010. Hoy estamos cambiando esa realidad”.

En este sentido, Rodríguez ha puesto en valor el impulso dado en las últimas semanas. “En menos de dos meses hemos puesto en marcha dos edificios que permitirán incorporar 73 nuevas viviendas en Jinámar al parque público, poniéndolas a disposición de los canarios y canarias. Además, en esta misma zona, también existe una tercera parcela en la que se construirán otras 36 viviendas”.

«Estamos recuperando el ritmo de construcción de vivienda pública en Canarias»

Asimismo, ha señalado que “estamos recuperando el ritmo de construcción de vivienda pública en Canarias después de años en los que no se generó oferta suficiente”. Y ha insistido en que “nuestro objetivo es aumentar el parque público para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que más lo necesitan. Estamos activando suelo público y proyectos que llevaban años sin desarrollarse, dando respuesta a una demanda real de la ciudadanía. Es una prioridad para el Gobierno de Canarias, y lo estamos demostrando con hechos concretos. Hoy ya no hablamos de una promesa ni de un proyecto pendiente de licitación, hablamos de una obra que ya ha comenzado, que cuenta con empresa adjudicataria y que ha sido posible gracias al trabajo y al compromiso de los equipos técnicos de la Consejería y del Instituto Canario de la Vivienda”.

La subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, ha destacado que “la vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, por eso, resulta fundamental que todas las administraciones trabajemos de forma coordinada para dar respuestas reales y eficaces. Hablar de vivienda no es solo hablar de economía o infraestructuras; hablamos de proyectos de vida, de estabilidad y de los sueños de muchas familias”.

Características del proyecto

Esta promoción contempla viviendas de 1 a 5 dormitorios, incluyendo unidades accesibles para personas con movilidad reducida.

El edificio se organiza en tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas y una planta bajo rasante destinada a garajes. El diseño incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, con la instalación de placas fotovoltaicas. También de sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y soluciones constructivas que favorecen el aislamiento térmico y acústico.

Además, las viviendas cuentan con ventilación cruzada natural, lo que mejora el confort interior y reduce el consumo energético.

En la isla el Gobierno de Canarias impulsa actualmente 1.368 viviendas protegidas a través de distintas actuaciones. De este total, 602 viviendas están actualmente en construcción. Estas promociones se distribuyen en varios municipios de la isla y permitirán incrementar de manera significativa el parque público de vivienda una vez finalizadas.

Otras 609 viviendas se encuentran en fase de planificación. Y forman parte de la estrategia del Ejecutivo para activar nuevas promociones públicas y ampliar de forma sostenida la oferta de vivienda protegida.