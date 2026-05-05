La rápida intervención de la Policía Nacional logra salvar a tres personas y a su mascota de un incendio que devoraba su vivienda

Efectivos de la Policía Nacional rescataron a tres personas que permanecían atrapadas en el interior de una vivienda durante un incendio en el municipio de Telde. Los agentes, que patrullaban la zona en labores de prevención, detectaron una densa columna de humo que brotaba de la azotea de un inmueble y activaron de inmediato el protocolo de emergencia a través de la sala operativa CIMACC 091.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Telde

Al llegar al lugar de los hechos, comprobaron que el foco del fuego se situaba en una planta inferior. El humo se propagó con tal rapidez por las zonas comunes que las víctimas quedaron bloqueadas en su hogar sin vía de escape, lo que obligó a los agentes a buscar una alternativa desesperada para acceder al inmueble afectado.

Entrada forzosa en el inmueble afectado

Ante la imposibilidad de utilizar las escaleras principales, los policías contaron con la colaboración de varios vecinos para alcanzar la azotea del edificio colindante. Desde esa posición, los agentes fracturaron varios accesos para abrirse paso hacia el interior de la vivienda siniestrada, logrando finalmente evacuar a los tres inquilinos.

Tras el rescate, los servicios sanitarios atendieron a los afectados, quienes presentaban un cuadro de nerviosismo extremo debido a la gravedad de lo vivido. Los propios agentes que lideraron la intervención también requirieron asistencia médica por inhalación de humo.

Un final a salvo para toda la familia

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el incendio solo provocó daños materiales. En el recuento final de la intervención, los agentes también rescataron con vida a un animal doméstico que se hallaba en el interior de la casa.

El operativo contó con la participación coordinada de la Policía Nacional, Bomberos y la Policía Local de Telde, quienes aseguraron el perímetro durante las tareas de extinción.