La Policía Nacional y la Policía Local de Arona inspeccionaron dos establecimientos de ocio y localizaron sustancias estupefacientes y más de 2.300 cápsulas de óxido nitroso

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Arona, llevaron a cabo los días 24 y 25 de mayo varias inspecciones en dos establecimientos tipo pub situados en la zona de ocio de Las Verónicas, dentro de las labores de control administrativo basadas en las ordenanzas municipales y de prevención de la delincuencia.

Detenido el propietario de un pub en Las Verónicas tras hallar drogas preparadas para la venta | Policía Nacional

Durante la inspección del primero de los locales, los agentes localizaron diversas sustancias estupefacientes presuntamente preparadas para su venta en una zona accesible únicamente para los empleados del establecimiento.

Drogas presuntamente preparadas para su distribución

Entre las sustancias intervenidas figuraban numerosos envoltorios plásticos que contenían, al parecer, cocaína, Kristal, MDA/MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tusi y marihuana.

Los agentes continuaron las actuaciones en un segundo establecimiento, donde hallaron doce dispensadores de gas para globos y cinco cajas de óxido nitroso (N2O), con un total de 2.376 cápsulas monodosis.

Detenido el propietario de un pub en Las Verónicas tras hallar drogas preparadas para la venta | Policía Nacional

Hallazgo de óxido nitroso

Esta sustancia, conocida popularmente como “gas de la risa”, ha ganado popularidad entre los jóvenes por sus efectos recreativos y puede ocasionar graves riesgos para la salud, incluidos daños neurológicos e incluso la muerte.

Como resultado de la actuación policial, los agentes procedieron a la detención del propietario de uno de los locales como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Por su parte, efectivos de la Policía Local de Arona realizaron la inspección administrativa de ambos establecimientos para comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente y trasladaron las actuaciones al área de actividades del Ayuntamiento de Arona.