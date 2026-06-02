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Cárcel para el acusado de agresión sexual a usuaria de un centro de atención a la discapacidad de Gran Canaria

RTVC / EFE
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La denuncia la presentó otro empleado del centro, unas instalaciones que precisan que la agresión se llevó a cabo fuera de las instalaciones

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Vehículo de la Policía Nacional.

Un juez ha decretado prisión provisional para un trabajador que cubría una sustitución en un centro de atención a la discapacidad intelectual de Gran Canaria después de que su dirección denunciara a principios de mayo una agresión sexual a una usuaria.

Según han adelantado medios regionales y han confirmado fuentes de la Policía Nacional, los hechos fueron denunciados por la dirección del centro el 1 de mayo y la detención se produjo el 6 del mismo mes.

Tras pasar a disposición judicial se decretó prisión provisional para el presunto autor, al que también se ha impuesto una orden de alejamiento y comunicación con la víctima, según han precisado las fuentes consultadas.

Denuncia

La denuncia presentada ante la Policía asegura que otro empleado del centro, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, presenció la agresión sexual a la usuaria, unos hechos que puso en conocimiento de la dirección, desde donde se alertó a las autoridades.

La información que publican los medios regionales señala que el arrestado cubría una sustitución en el centro desde hacía algo más de medio año y que ha negado los hechos que se le imputan.

Igualmente, desde el centro han aclarado que la supuesta agresión sexual se habría cometido fuera de sus dependencias.

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