La Conferencia Episcopal prevé que el viaje genere un impacto económico superior a los 150 millones de euros

La visita del papa León XIV a España costará alrededor de 25 millones de euros, según informó este martes el coordinador general adjunto de la visita y vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Fernando Giménez Barriocanal.

Cartel publicitario de la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, Madrid | Carlos Luján / Europa Press

Durante un encuentro con los medios de comunicación para explicar los aspectos económicos del viaje, Giménez Barriocanal señaló que “estamos estimando ahora mismo que el presupuesto consolidado, sin tener todas las cifras cerradas evidentemente, va a ascender en dinero a 25 millones de euros”.

La mayor parte del presupuesto se destinará a los actos

Según explicó el responsable económico de la visita, el 85 % del presupuesto se dedicará directamente a los eventos previstos, mientras que el resto cubrirá aspectos relacionados con la logística, la comunicación y la preparación de la visita.

En cuanto a la financiación, detalló que aproximadamente el 45 % de los fondos procederá de benefactores, entre ellos empresas y entidades como fundaciones.

Financiación pública, aportaciones eclesiásticas y donativos

Además, un 30 % del presupuesto se sufragará con recursos propios de las diócesis y de la Conferencia Episcopal Española, recursos que, a su vez, proceden de las aportaciones de los fieles.

Por otro lado, las administraciones públicas aportarán un 20 % del coste total, concretamente a través de los gobiernos de Canarias y Cataluña, que han realizado contribuciones económicas para la celebración de la visita.

El 5 % restante llegará mediante pequeños donativos efectuados a través de Bizum y de las cuentas corrientes habilitadas para este acontecimiento.

Un impacto económico superior a los 150 millones

Respecto al retorno económico del viaje papal, Fernando Giménez Barriocanal indicó que las estimaciones apuntan a que la visita de León XIV generará un impacto económico de más de 150 millones de euros en la economía española.