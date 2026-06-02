‘Con Cúrcuma’ traerá sabores veraniegos

El gastronómico de La Radio Canaria dará el pistoletazo de salida a propuestas propias de la canícula este miércoles a las 21:05 horas y en redifusión el domingo a las 00:00 horas

El programa ‘Con Cúrcuma‘ traerá esta semana a La Radio Canaria un menú a base de pastelería de alta cocina, bocadillos de autor, pescado fresco y pan volcánico. Una carta que bien puede calificarse de fresca y ligera. «Comenzaremos por lo dulce, para variar, con las propuestas del pastelero Javier Aguiar que oficia actualmente en el Gran Hotel Taoro del Puerto de la Cruz, en Tenerife, y que, entre otros chefs de élite, estuvo a la orden de Albert Adriá en el restaurante ‘Enigma’ de Barcelona», avanza Francisco Belín, director y conductor de ‘Con Cúrcuma’.

Josué Mendoza, chef que timonea la ‘Cafetería Volcano Teide’, pondrá de relieve la labor creativa de Abraham Rodríguez que junto a su equipo logró el primer premio de ‘Bocadillos de Autor’ durante la celebración de la Feria GastroCanarias el pasado mes de abril. ‘Volcano Teide’ también se alzó con el segundo premio al mejor Barraquito elaborado, en este caso, con café de Don Manuel tostado en La Palma y con una receta diseñada para alcanzar el máximo equilibrio entre café, licor, leche y aromas, inspirándose, además, en el paisaje y el entorno del Teide.

Primer Premio ‘Bocadillos de autor’ del chef Abraham Rodríguez obtenido en la reciente Feria GastroCanarias

Y de buena mesa también hablará ‘Con Cúrcuma’ en esta entrega, en particular, con Ángel Domínguez, máximo responsable del Campeonato de Montaje de Mesas Campestres Gran Premio ADOM cuya segunda edición, celebrada también en el marco de GastroCanarias, dejó muy alto el listón. «Fue un verdadero éxito el montaje de mesas con ambientación campestre y con los elementos, muchos de ellos desechables, que visten de maravilla no solo los espacios de hostelería sino nuestros propios hogares», relata Belín.

Lienzos y Sala

Y de Salas será también la conversación con Pilar Acosta aunque en su caso de transición entre la dirección de la Sala en el restaurante ‘Nielsen’, junto a Danny Nielsen, y su cada vez más arraigada vocación artística que se concreta en exposiciones en Mónaco, Milán o Miami y en la cotización al alza de sus lienzos.

Premiados en el Campeonato de Montaje de Mesas Campestres Gran Premio ADOM en el marco de GastroCanarias 2026

En la recta final de ‘Con Cúrcuma’ se abrirán paso dos entrevistas, la primera al chef mexicano Armando Saldanha, recién llegado del país americano, y la segunda a Fefo Nieves, autor del libro ‘Cocina Tradicional de Lanzaratote’. Como en cada entrega, el periodista Sergio Lojendio será el encargado de poner el broche al programa que, para esta ocasión, propondrá un tipo de cocina «fresquita y ligera» que comienza a reclamar su espacio en las cocinas. Lojendio entrevistará en la ‘Taberna Puerto Libre’, de Santa Cruz de Tenerife, al jefe de cocina Luis Guimenzal cuyas creaciones son calificadas como «delicias» por la clientela.

Agustín Espinosa, biólogo marino y técnico del Cabildo de Tenerife, identificará algunas de las claves para la regeneración de nuestros entornos marinos y potenciar el consumo de pescado fresco. La ‘Entrevista Vintage’, al cierre cada semana, recuperará en ésta los apuntes magistrales del hostelero Mario Torres, de Santa Úrsula, en Tenerife, para recordar su prestigio y sabiduría en la elaboración de panes artesanales, entre ellos el ‘pan volcánico’.

‘Con Cúrcuma’ ofrece cada semana un espacio amplio para explorar la riqueza gastronómica de Canarias y sus protagonistas