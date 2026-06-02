Defensa oferta 274 plazas de Tropa y Marinería en Canarias

El Ministerio convoca 4.523 vacantes en toda España y mantiene abierto el plazo de solicitud hasta el 12 de julio

El Ministerio de Defensa ha publicado las plazas correspondientes al segundo ciclo de selección para el acceso a Militar de Tropa y Marinería de 2026, una convocatoria que contempla 4.523 plazas en toda España, de las que 274 corresponden a unidades ubicadas en Canarias.

Imagen de archivo | Ministerio de Defensa

La convocatoria del proceso de acceso se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 8 de enero. Del total de plazas ofertadas, 3.200 corresponden al Ejército de Tierra, de las cuales 320 podrán ser solicitadas por personas extranjeras. Además, la convocatoria incluye 693 plazas para la Armada y 630 para el Ejército del Aire y del Espacio.

Distribución de las plazas en Canarias

En el Archipiélago, el Ejército de Tierra concentra 185 plazas, distribuidas entre Tenerife (100), Gran Canaria (65), Fuerteventura (10) y Lanzarote (10).

Por su parte, la Armada oferta 30 plazas en Gran Canaria, mientras que el Ejército del Aire y del Espacio dispone de 59 vacantes, repartidas entre Gran Canaria (46) y Lanzarote (13).

Solicitudes hasta el 12 de julio

Las personas interesadas en participar en el proceso deberán solicitar cita previa a través de la Sede Electrónica Central del Ministerio de Defensa antes del 12 de julio de 2026.

El Ministerio también ha habilitado diferentes vías de información para resolver dudas relacionadas con la convocatoria. Los aspirantes podrán realizar consultas telefónicas a través de los números 913089798, 928432666 y 922293926.

Oficinas de atención en Gran Canaria y Tenerife

En Gran Canaria, la atención presencial se presta en la Subdelegación de Defensa en Las Palmas de Gran Canaria, ubicada en la calle Sierra Nevada, s/n. Además, los interesados pueden acudir a los puntos de información del Ejército de Tierra en el Palacio Militar de San Telmo, de la Armada en el Arsenal de Las Palmas y del Ejército del Aire y del Espacio en el Paseo de Chil.

En Tenerife, la Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, situada en la avenida 25 de Julio, 3, ofrece información sobre el proceso. También funcionan puntos informativos del Ejército de Tierra en el Palacio de Capitanía, en la plaza Weyler, y de la Armada en la Comandancia Naval, en la Rambla de Santa Cruz.