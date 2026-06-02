El primer tanatorio de Antigua empezará su construcción este año

El municipio majorero de Antigua comenzará a construir su primer tanatorio este mismo año con la aprobación de un proyecto en el que el Ayuntamiento ha aportado 268.000 euros para la expropiación de los terrenos

El cartel descriptivo del proyecto del primer tanatorio de Antigua, en Fuerteventura, ya luce sobre el terreno en el que se ubicarán los nuevos servicios funerarios. El Ayuntamiento del municipio ha destinado 268.000 euros para resolver el acta de ocupación de suelo que permite la construcción del Tanatorio y Ampliación del Cementerio.

El primer Tanatorio en Antigua comienza su construcción este año

Inicio oficial

El alcalde de Antigua, Matías Peña García, los socios de la empresa Funeraria Padrón, promotora de la construcción del primer Tanatorio en Antigua, y el arquitecto encargado de la ejecución del proyecto, han visitado el suelo donde ya luce el cartel anunciando el inicio de las obras.

El Ayuntamiento de Antigua asegura en un comunicado que se «salda así una demanda histórica de los residentes del municipio con la presentación oficial del proyecto para la construcción del nuevo Tanatorio de Antigua». Un procedimiento iniciado hace cuatro años, señala el alcalde, coordinando encuentros entre diferentes partes propietarias del suelo.

El Ayuntamiento de Antigua destina 268.000 euros para la expropiación del suelo necesario que permite mejorar, modernizar y ampliar el Cementerio de Antigua, así como la construcción del primer Tanatorio en el Municipio, con servicios modernos y de alta calidad.

El diseño arquitectónico del Tanatorio de Antigua se mimetiza con el paisaje, empleando en su construcción materiales ecológicos y fuentes de energía renovables. Contará con varias salas de velatorio independientes y confortables, junto a una capilla y un amplio hall y sala de visitantes, así como baños y otras áreas de servicios funerarios como la sala de tanatopraxia o zona del horno crematorio.