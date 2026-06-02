El músico estadounidense John Ellison se ha sumado al cartel de la décima edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival, que se celebra del 17 al 19 de julio en Gran Canaria

John Ellison es el segundo artista confirmado para la décima edición del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival después del anuncio de Koko-Jean & The Tonics. El veterano compositor y guitarrista estadounidense ofrecerá un concierto el sábado 18 de julio a las 19.30 horas en el escenario principal de la Playa de San Agustín. El festival se celebra entre el 17 y el 19 de julio en el sur de Gran Canaria.

John Ellison, segundo artista confirmado del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival



Un clásico

Nacido en Montgomery, 1941, Ellison es autor de un clásico del soul y el rhythm & blues ‘Some kind of wonderful’, que compuso en 1967 y ha sido versionado por numerosos artistas.

Su trayectoria abarca más de seis décadas desde los 18 años de edad, donde ya cantaba soul, hasta que se unió en Nueva York a los Soul Brothers Five, que con él pasaron a llamarse Soul Brothers Six, donde ejerció como guitarrista, cantante y compositor principal.

Aunque la banda se separó en la década de los años 70, Ellison continuó y en 1993 lanzó su primer álbum en solitario, ‘Welcome Back’, seguido de ‘Missing You’ en 2000, ‘Back’ en 2008, ‘Up for funk’ en 2013, entre otros éxitos como ‘Wake-up call’ (black like me), nominada a Canción del año 2021 en los Pop Awards, la versión de ‘Some kind of wonderful’, o ‘Let’s get this party started’, nominada como Mejor Funk de 2024 en la encuesta de la plataforma y festival Born & Bred, en Virginia Occidental.

En octubre de 2015, Ellison, que actúa habitualmente en Europa, Asia y América del Norte, ingresó en el Salón de la Fama de la Música de Virginia Occidental.

La incorporación de Ellison al cartel, asegura la organización, refuerza «el carácter internacional» del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival y subraya «la apuesta del evento por reunir a artistas de referencia en un entorno único frente al mar».