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El Gobierno recomienda el teletrabajo ante las posibles restricciones por la visita del papa

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El Ministerio plantea priorizar el trabajo a distancia en Madrid, Cataluña y Canarias para reducir desplazamientos y facilitar el desarrollo de la actividad económica

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha recomendado el teletrabajo ante las posibles restricciones de movilidad que podrían producirse con motivo de la visita del papa a distintas localidades de las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña y Canarias.

El Gobierno recomienda el teletrabajo ante las posibles restricciones por la visita del Papa a España
Imagen de archivo | Maria Kray

El objetivo de esta medida pasa por “favorecer la protección de la seguridad de las personas trabajadoras, reducir los desplazamientos innecesarios y contribuir al normal desarrollo de los servicios y actividades económicas durante la celebración de los actos previstos”, según explicó el departamento en un comunicado.

Recomendación a empleadores y trabajadores

El Ministerio envió este martes esta recomendación a las delegaciones del Gobierno y recordó que la normativa vigente ya contempla el trabajo a distancia para situaciones de este tipo.

Trabajo insistió en que el marco normativo recomienda a los empleadores valorar de forma prioritaria el uso del teletrabajo en aquellos puestos compatibles con esta modalidad, siempre que existan las condiciones técnicas necesarias para desarrollarlo.

Igualmente, el departamento emplazó a empleadores y personas trabajadoras a planificar con antelación las medidas organizativas necesarias, incluida la posibilidad de acordar voluntariamente el recurso al trabajo a distancia durante los periodos en los que puedan registrarse afecciones relevantes a la movilidad.

Una visita con grandes concentraciones previstas

La visita del papa León XIV a España, declarada por el Gobierno como evento de especial interés público, tendrá lugar del 6 al 12 de junio con actos programados en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Las concentraciones previstas durante la visita podrán superar el millón de asistentes, un contexto que ha llevado al Ministerio de Trabajo a plantear medidas para minimizar desplazamientos y facilitar la movilidad.

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