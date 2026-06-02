Los turistas internacionales en Canarias dejaron en los cuatro primeros meses del año un gasto de 8.737 millones, lo que supone una disminución interanual del 0,68 %

Valle Gran Rey, La Gomera. Imagen Ashotel

Canarias recibió 5,69 millones de turistas internacionales durante los cuatro primeros meses del año, lo que supone un crecimiento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025.

Según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este flujo de visitantes gastó entre enero y abril 8.737 millones de euros, lo que supone una disminución internual del 0,68%.

Sólo en abril, en las islas se registraron 1,21 millones de turistas extranjeros, dato que representa una caída del 8,3% en comparación con el mismo mes del año anterior; quienes gastaron 1.796 millones de euros (-6,8%).

En este sentido, el gasto medio por turista fue de 1.534 euros (-0,56%), lo que supone un gasto diario de 190 euros (+5,81%); y la duración del media del viaje ha sido de 8,1 días -6%).

Más de 26 millones de turistas internacionales en todo el país

Mientras, en el conjunto de España hubo casi 26,6 millones de turistas internacionales durante hasta abril (+3,4% respecto al mismo periodo de 2025) que gastaron 36.703 millones de euros, lo que representa un avance interanual del 6,7%.

«Estos datos de abril confirman un primer cuatrimestre en el que se mantiene el crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas», ha destacado el Ministerio de Industria y Turismo.

Según el INE, Los principales países emisores en los cuatro primeros meses del año fueron Reino Unido (con cerca de 4,9 millones de visitantes y un aumento del 2,5%), Francia (con más de 3,3 millones y una bajada del 1,8%) y Alemania (con cerca de 3,3 millones, un 2,8% menos).

También Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado entre enero y abril, con un 15,1% del total. Le siguieron Alemania (12,2%) y Francia (7,6%).

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, las comunidades que más turistas recibieron fueron Canarias (5,7 millones y un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo de 2025), Cataluña (5,4 millones y un incremento del 0,8%) y Andalucía (4,2 millones, un 6,3% más).

En el primer cuatrimestre del año, las comunidades con mayor gasto acumulado fueron Canarias (con el 23,8% del total), Cataluña (17,7%) y Comunidad de Madrid (16,3%).

9,1 millones de turistas en abril

Solo en el mes de abril, España atrajo 9,1 millones de turistas internacionales, un 5,2% más que en el mismo mes de 2025.

El gasto total de los turistas internacionales en el cuarto mes del año 2026 ascendió a 11.686 millones de euros, con un aumento del 7,4% respecto al mismo mes de 2025.

El gasto medio por turista fue de 1.291 euros, con un incremento anual del 2,1%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 1,4%, hasta los 189 euros.