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Real Madrid vs La Laguna Tenerife | Primer partido cuartos de final playoff Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
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Real Madrid vs La Laguna Tenerife. Consulta el horario y donde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 2 de junio. Partido correspondiente al primer partido de cuartos de final del playoffs de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Real Madrid y La Laguna Tenerife se enfrentan este martes 2 de junio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el Movistar Arena. Partido correspondiente al primer partido de los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa.

Huertas lidera la victoria de La Laguna Tenerife ante el Real Madrid
Real Madrid vs La Laguna Tenerife | Primer partido cuartos de final playoff Liga Endesa

El equipo tinerfeño se clasificó como 8º clasificado mientras que el conjunto madrileño terminó 1º en la liga nacional.

Posiciones en la clasificación de Real Madrid y La Laguna Tenerife

En la clasificación, La Laguna Tenerife estaba en octava posición. En cambio, el Real Madrid ocupaba la primera posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Madrid y La Laguna Tenerife

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, La Laguna Tenerife había ganado cuatro de ellos.

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