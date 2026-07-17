La primera mujer, una bruja moderna y OVNIs en ‘Crónicas de San Borondón’

El programa de La Radio Canaria, viernes a las 22:00 horas, pondrá el foco en una de las figuras misteriosas y cambiantes de la tradición judeocristiana, Lilith. También hablará de la llegada de extraterrestres a la Tierra, según la reciente película de Steven Spielberg, ‘El Día de la Revelación’

¿Mito o realidad? Este será uno de los interrogantes que abrirá la próxima entrega de ‘Crónicas de San Borondón‘ en La Radio Canaria, viernes a las 22:00 horas, y en redifusión el domingo a las 00:00 horas, para abordar la figura de Lilith, considerada en algunas escrituras, antes y después de Cristo, como «la primera mujer». Cierto o no, la figura de Lilith ha evolucionado hasta convertirse en la actualidad en un icono de las reivindicaciones de ciertos movimientos feministas. Ricardo Martín ahondará en todos sus significados y en los posibles motivos de su éxito en el mundo del mito. De acuerdo con la tradición judeocristiana, habría sido la primera mujer, creada antes que Eva y hecha del mismo barro que Adán.

La figura de Lilith, mito o realidad, es hoy un icono de ciertos moviemientos feministas. Ilustración IA

Bruja moderna

Visitará el programa Dolores Bolaños, escritora y experta en esoterismo que se autodefine como una bruja moderna. Ella mismo lo explica en su libro ‘Pa Bruja Yo‘, donde comparte los conocimientos sobre medicina tradicional canaria que atesora por vía familiar, y que combina, según afirma, con prácticas procedentes de otros marcos culturales con los que ha entrado en contacto.

Dolores Bolaños se autodefine como «bruja moderna»

Los contenidos de ‘Crónicas de San Borondón’ en esta entrega se completarán con la participación del investigador canario José Gorrín, experto en asuntos calificados comúnmente como ‘conspiranoicos’. Gorrín es uno de los perfiles más activos en Foros y redes sociales especializadas en el fenómeno OVNI.

José Gorrín, investigador fenómeno OVNI

«Con Gorrín compartiremos la última hora sobre el amplio ecosistema de creencias y narrativas alternativas a las versiones oficiales de la realidad, además, contará en el programa algunas de sus experiencias personales como testigo de fenómenos sin explicación aparentemente convencional», avanza José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

Steven Spielberg vuelve a plantear la posible llegada de extraterrestres a la Tierra en su última película, ‘El Día de la Revelación’

Spielberg

En sintonía con la expectación y el debate internacional generado por la última película de Steven Spielberg, ‘El Día de la Revelación’, el experto en cine Manuel Díaz Noda y José Gregorio González, charlarán sobre las reacciones desencadenadas por esta cinta, -mal recibida por buena parte de la crítica cinematográfica–, y las motivaciones reales que puede haber detrás.

«Una semana más, haremos un programa de contrastes donde la potencia del mito acerca de ‘la primera mujer’ se verá las caras con otro escenario igual de evocador que ha cristalizado en el cine, el contacto con los seres del espacio. Todo ello, además, en un programa con dos perfiles de invitados que ven los temas mistéricos desde la óptica de quienes han sido protagonistas de hechos sin aparente explicación», apunta el director del programa.

José Gregorio González, dirige y conduce ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

‘Crónicas de San Borondón’ continúa su itinerario en La Radio Canaria por los asuntos relativos a mitos, leyendas y antropología.