La resistencia de los guanches en La Cuesta de Silva

La leyenda de La Cuesta de Silva, en Gran Canaria, protagoniza uno de los siete cortometrajes de animación de la campaña internacional “Islas de Leyenda”, impulsada por Turismo de Islas Canarias para difundir el legado aborigen del archipiélago



La Cuesta de Silva es una de las leyendas más conocidas de Gran Canaria. Es una célebre historia ubicada en el norte de Gran Canaria, entre escarpados riscos y profundos barrancos que caracterizan esta zona de la isla.

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias

La leyenda relata la resistencia de los antiguos canarios frente al avance de las tropas conquistadoras, destacando su dignidad, unión y apego a la tierra.

El proyecto opta por un enfoque cercano y amable que dignifica las costumbres sociales de los aborígenes en sus entornos rupestres y poblados de cuevas.

Islas de Leyenda

Buscando una conexión internacional directa con los públicos europeos, la ilustración y el diseño artístico corrieron a cargo de la reconocida artista alemana Ann Bahrs. La creadora aporta una sugerente mirada exterior plasmada en un diseño gráfico ricamente texturizado, que llena de color y frescura contemporánea los imponentes acantilados, las laderas y las míticas cuevas de Gran Canaria, dotando a la pieza de una sensibilidad artística única.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: El legado aborigen de las Islas Canarias