Los exámenes de la PAU se celebrarán hasta el viernes 5 de junio, en una edición marcada por el adelanto de las fechas y por la incorporación de un modelo de evaluación más competencial y práctico

Los estudiantes de Canarias afrontan la PAU. Imagen de recurso Consejería de Educación

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) arranca este martes, 2 de junio, en Canarias con la participación prevista de 10.684 estudiantes repartidos entre las dos universidades públicas del archipiélago. Los exámenes se celebrarán hasta el viernes 5 de junio, en una edición marcada por el adelanto de las fechas y por la incorporación de un modelo de evaluación más competencial y práctico.

5.466 matriculados en la ULL

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la Universidad de La Laguna (ULL) ha registrado un total de 5.466 matrículas. De ellas, 4.571 corresponden a alumnado inscrito en la fase general y 895 a estudiantes que únicamente realizarán la fase específica para mejorar su calificación.

La modalidad de Ciencias y Tecnología vuelve a concentrar el mayor número de aspirantes en la fase general, con 2.429 inscripciones, seguida de Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829. En Artes se contabilizan 158 estudiantes en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño y 77 en Música y Artes Escénicas. Además, 78 personas se han inscrito exclusivamente en la modalidad de Bachillerato General.

Por islas, Tenerife concentra la mayoría de los aspirantes, con 4.115 estudiantes matriculados en la fase general. Le siguen La Palma, con 340; La Gomera, con 77, y El Hierro, con 39.

Como principal novedad organizativa, la ULL ha distribuido los exámenes en tres sedes en Tenerife. El Campus de Guajara acogerá al alumnado procedente de centros educativos ubicados entre Arico y Tacoronte; Adeje contará con sedes en el Pabellón Deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia para los estudiantes de la zona comprendida entre Granadilla y Santiago del Teide; mientras que Puerto de la Cruz examinará al alumnado procedente de municipios entre El Sauzal y Buenavista del Norte.

5.284 matriculados en la ULPGC

Por su parte, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) examinará a 5.284 estudiantes en las distintas sedes habilitadas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Del total, 4.593 se presentan a la fase general y 691 a la fase específica, integrada principalmente por alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior y por estudiantes que buscan mejorar la nota obtenida en convocatorias anteriores.

La distribución territorial de los aspirantes en la provincia de Las Palmas sitúa a Las Palmas de Gran Canaria como la sede con mayor volumen de alumnado, con 2.240 estudiantes (42,4 % del total), seguida de Lanzarote, con 757 (14,3 %); el sur de Gran Canaria, con 697 (13,2 %); Telde, con 610 (11,6 %); el norte de Gran Canaria, con 428 (8,1 %); Fuerteventura Norte, con 423 (8 %); y Fuerteventura Sur, con 129 (2,4 %).

En cuanto a las ramas de conocimiento, 2.354 estudiantes corresponden a Ciencias y Tecnología, 1.925 a Humanidades y Ciencias Sociales y 236 a Artes. Además, se han inscrito 688 alumnos procedentes de Formación Profesional y 81 de la modalidad de Bachillerato General.

Cambio en el calendario

Esta edición presenta un cambio significativo en el calendario. Tradicionalmente, las pruebas comenzaban un miércoles y concluían un sábado, pero este año se adelantan al martes y finalizarán el viernes. La convocatoria extraordinaria tendrá lugar los días 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Las pruebas de acceso de 2026 incorporan además las directrices consensuadas por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), que apuestan por exámenes más competenciales y orientados a la aplicación práctica de conocimientos. Cada ejercicio tendrá una duración de 90 minutos y se mantendrá un único modelo de examen por materia, aunque con diferentes opciones de respuesta dentro de los bloques de preguntas.