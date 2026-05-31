En la Universidad de La Laguna (Tenerife) se ha cerrado la matrícula para la Selectividad con un total de 5.466 inscripciones

La convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria se celebrará entre el martes 2 y el viernes 5 de junio. En total, se prevé que unos 10.684 alumnos se examinen en Canarias.

Informa. RTVC.

Institución académica

En la Universidad de La Laguna (Tenerife) se ha cerrado la matrícula, que ha registrado un total de 5.466 inscripciones, de las cuales 4.571 corresponden a personas matriculadas en la fase general y las 895 restantes, solamente en la fase específica, según ha informado la institución académica en una nota de prensa.

Imagen cedida.

Por modalidades, la que ha recibido más inscripciones en la fase general ha sido Ciencias y Tecnología, con 2.429, seguida por Humanidades y Ciencias Sociales, con 1.829. En la de Artes, en la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño hay 158 inscripciones, mientras que en la de Música y Artes Escénicas, 77.

Adicionalmente, 78 personas se han inscrito únicamente en la modalidad general.

Personas inscritas

En cuanto a la distribución por islas, la gran mayoría de personas inscritas en la fase general hará la prueba en Tenerife, que ha tenido 4.115 inscripciones, seguidas por La Palma (340), La Gomera (77) y El Hierro (39).

Como novedad, en Tenerife los exámenes se desarrollarán en tres sedes: el Campus de Guajara para el alumnado de centros situados entre Arico y Tacoronte, ambos incluidos; en Adeje (Pabellón deportivo Las Torres y el Centro de Participación Ciudadana y Convivencia), para estudiantes entre Granadilla y Santiago del Teide, y en Puerto de la Cruz (Polideportivo La Vera y CEIP Juan Cruz Ruiz), para los de entre el Sauzal y Buenavista del Norte.

Estudiantes matriculados

Por su parte, los exámenes de La Palma también tendrán dos sedes: en Santa Cruz de La Palma (IES Alonso Pérez Díaz) y en los Llanos de Aridane (IES José María Pulido). En La Gomera, la prueba tendrá lugar en el IES San Sebastián de La Gomera, mientras que en El Hierro, será en el CEP Valverde.

Un total de 5.284 estudiantes se han matriculado para presentarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) del 2 al 5 de junio en las distintas sedes de Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), localizadas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Del total de estudiantes inscritos, un 40,8% son hombres y un 59,2% son mujeres. Asimismo se indica que en la fase general se han inscrito 4.593 estudiantes, mientras que para la fase específica se han contabilizado 691 estudiantes, que son los procedentes de los Ciclos Formativos de Grado Superior, así como los que se examinaron de las pruebas de acceso en años anteriores que desean optar a mejorar su nota.