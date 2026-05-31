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Evacuado en helicóptero un motorista herido grave tras una caída en Gran Canaria

RTVC / Europa PRESS
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Al motorista se le evacuó en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Un motorista, de 58 años, ha sido evacuado este domingo en helicóptero al Hospital tras resultar herido de gravedad por una caída en la GC-130. En concreto, a la altura de la Caldera de Los Marteles, en la Vega de San Mateo (Gran Canaria). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 10:39 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Servicio de Urgencias

En el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió al afectado, que presentó diversos traumatismos de pronóstico grave, y fue evacuado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Efectivos de la Guardia Civil instruyeron las diligencias correspondientes.

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