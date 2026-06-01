Clases suspendidas por la visita del Papa: el 11 en Gran Canaria y el 12 en Tenerife

Se suspenden las clases en Gran Canaria el día 11 y en Tenerife el día 12 por la visita del Papa, que afectará a las comunicaciones

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha acordado la suspensión de las clases por la visita del papa León XIV el 11 de junio en Gran Canaria y, al día siguiente, en Tenerife.

La medida se ha adoptado tras las reiteradas peticiones desde la Delegación del Gobierno en Canarias y la organización de la visita del pontífice para facilitar los desplazamientos de la comitiva, que provocarán múltiples restricciones en las principales vías de ambas islas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) aprobó este domingo un dispositivo especial de circulación que incluirá cortes dinámicos en las principales carreteras de Gran Canaria y Tenerife, cierres de incorporaciones, restricciones a tráfico pesado y suspensión de obras en vías afectadas los próximos 11 y 12 de junio.

Según recoge la resolución, «se hace necesario el establecimiento de medidas especiales de ordenación con el fin de garantizar la seguridad y fluidez de los desplazamientos a los que esta visita dará lugar en las islas de Tenerife y Gran Canaria».

El consejero de Educación, Poli Suárez, dará los detalles de la suspensión de las clases en ambas islas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de ese lunes.