La cadena alcanza un 8,2% de cuota de pantalla y crece un 85,7% entre los espectadores de 25 a 44 años

La presentadora Pilar Rumeu presenta el ‘Especial Informativo 30M’ / RTVC

Televisión Canaria cerró mayo de 2026 con un 8,2% de cuota de pantalla en uno de los meses más simbólicos para el Archipiélago, marcado por la celebración de la identidad, la cultura y las tradiciones de las Islas. La cadena alcanzó así su mejor resultado en un mes de mayo de los últimos 16 años y consolidó además una tendencia de crecimiento sostenido tras mejorar 2,2 puntos de cuota de pantalla respecto al mismo periodo del pasado año.

“Estamos haciendo una televisión más nuestra que nunca, mucho más cercana, sensible e inmediata, que conecta cada día mejor con la realidad de Canarias, y desde luego estamos muy orgullosos al comprobar mes tras mes cómo la audiencia recompensa el talento y el compromiso de los profesionales de su tele pública”, aseguro el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo.

Con el magnífico resultado de mayo, Televisión Canaria encadena además 13 meses consecutivos de crecimiento interanual en cuota de pantalla, consolidando una evolución positiva sostenida en el tiempo y reforzando su posición dentro del panorama audiovisual canario.

César Toledo resaltó que “la mejora respecto a mayo de 2025 es de 2,2 puntos, un crecimiento del 28%, lo que convierte a Televisión Canaria en la cadena que más ha crecido en Canarias en el último año entre todas las generalistas presentes en el mercado”.

Televisión Canaria (8,2%) se consolida como la tercera cadena más vista en Canarias, por delante de La 1 (6,0%), Cuatro (5,4%) y La Sexta (5,1%). Solo Antena 3 (13,3%) y Telecinco (10,4%) se sitúan por delante, ambas cadenas nacionales con décadas de implantación y recursos muy superiores. Los resultados de mayo consolidan además a Televisión Canaria como la televisión pública líder de Canarias por cuarto mes consecutivo.

En el conjunto de las cadenas autonómicas españolas, Televisión Canaria es la que más crece en términos interanuales, tanto en cuota total como en las franjas de mañana, sobremesa y tarde, destacando por encima de ETB2, TV3, Canal Sur o Aragón TV en ritmo de crecimiento.

En pleno Mes de Canarias, Televisión Canaria volvió a reforzar su conexión con los espectadores del Archipiélago con una programación cercana, reconocible y pegada a la realidad de las Islas, centrada en la divulgación de nuestras tradiciones, el entretenimiento hecho desde Canarias y la actualidad que afecta a los ciudadanos canarios. La cadena reafirmó así su papel como televisión pública de referencia en las Islas y como escaparate de la identidad y la cultura canaria.

El crecimiento de Televisión Canaria se consolida además en un contexto de fuerte fragmentación televisiva y elevada competencia entre operadores nacionales y temáticos. Mientras otras cadenas generalistas continúan perdiendo seguimiento en Canarias, Televisión Canaria mantiene una evolución positiva y se sitúa como la cadena generalista que más crece en las Islas desde el inicio de temporada.

La evolución de la audiencia refleja además una tendencia continuada al alza durante los últimos meses. Desde agosto de 2025, inicio de la temporada televisiva, Televisión Canaria mejora 1,9 puntos de cuota de pantalla y suma una media de 6.000 espectadores más, consolidando sus mejores registros de los últimos años.

La conexión de la cadena con los espectadores volvió a reflejarse también en sus datos de cobertura y seguimiento. Durante el mes de mayo, una media de 343.000 canarios conectó cada día con la programación de Televisión Canaria, lo que supone 13.000 espectadores diarios más que el pasado mes de abril y 26.000 más que hace un año.

Además, más de 1,2 millones de espectadores vieron la cadena en algún momento durante el mes, alcanzando al 56,1% de la población del Archipiélago. Más de la mitad de Canarias conectó así con Televisión Canaria durante mayo.

El crecimiento de la cadena se refleja además de forma transversal en prácticamente todos los segmentos de audiencia. Especialmente significativo resulta el comportamiento del público de 25 a 44 años, uno de los targets más estratégicos para el mercado televisivo. En este segmento, Televisión Canaria alcanzó un 9,1% de cuota de pantalla, mejorando 4,2 puntos respecto a mayo de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 85,7%, el mayor de todas las franjas de edad.

La evolución también fue positiva entre el público joven de 13 a 24 años, donde la cadena alcanzó un 7,1% de cuota, creciendo 1,7 puntos respecto al pasado año y consolidando una tendencia de rejuvenecimiento progresivo de la audiencia.

Por provincias, Televisión Canaria mantuvo igualmente una evolución positiva y equilibrada en todo el Archipiélago. En Las Palmas alcanzó un 8,8% de cuota de pantalla, mientras que en Tenerife firmó un 7,5%, creciendo en ambos casos 2,2 puntos respecto a mayo de 2025.

La fortaleza de la cadena se reflejó además en franjas estratégicas de consumo. La sobremesa volvió a consolidarse como uno de los grandes motores de audiencia de Televisión Canaria, con una cuota media del 11%, mientras que el prime time alcanzó un 8,5%, situando a la cadena como una de las opciones más competitivas del mercado audiovisual canario en las franjas de mayor consumo televisivo.

Estos resultados consolidan el posicionamiento de Televisión Canaria como un medio cada vez más competitivo dentro del mercado audiovisual del Archipiélago y refuerzan su capacidad para conectar con públicos amplios y diversos a través de una oferta basada en la cercanía, la identidad y el servicio público.

En un mes especialmente ligado al sentimiento de pertenencia y a la celebración de la cultura canaria, la cadena volvió a reafirmar su compromiso con una televisión útil, reconocible y pegada a la realidad de las Islas, fortaleciendo su papel como referencia audiovisual propia para los ciudadanos del Archipiélago.

Televisión Canaria, más nuestra que nunca.