Las mujeres y la tierra en ‘Ídolos de Tara’

El espacio de Igualdad de La Radio Canaria abordará este martes, (18:30 horas), los vínculos entre feminismo y respeto al entorno. Lo hará con una de las pioneras de la Agroecología en las Islas

Esta semana se conmemora el Día del Medioambiente y el espacio de Igualdad que conduce cada martes Noemi Galván, delegada de Igualdad de RTVC, también se sumará a la efeméride poniendo su habitual mirada feminista.

Lo hará precisamente con una de esas mujeres que ha puesto los pies en la tierra, nunca mejor dicho, para convertirse en referente de la Agroecología en las Islas. Es la bióloga María del Carmen Jaizme-Vega, conocida como ‘Mery Jaizme’, directora Científica del ICIA, (Instituto Canario de Investigaciones Agrarias).

Mery Jaizme en una visita guiada a las fincas del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA)

Pionera de este ámbito en el Archipiélago, asegura que en los años 80 del pasado siglo la visión científica era muy productivista y extractivista, y también que sus compañeros, mayoritariamente hombres, veían la tierra únicamente como una manera de obtener mercancía. Ella apunta a que las mujeres «tienen una visión distinta, están enfocadas en la producción del alimento de la familia y en comprender la tierra como proveedora», asegura.

Guardianas de la vida

Mery Jaizme insiste en la idea de que las mujeres han sido tradicionalmente las guardianas de las semillas y de su conocimiento aunque su labor haya estado invisibilizada. Son las responsables de la soberanía alimentaria y de ahí que considere tan importante que en Canarias queden reservorios de territorio fértil. Sostiene que «no entendemos el precio y el valor de la tierra» y plantea lo que cuesta hacer compatible una sociedad que cuenta como éxito los millones de turistas y que luego defiende la soberanía alimentaria.

Noemí Galvan, delegada de Igualdad de RTVC, y Mery Jaizme, directora Científica del ICIA

El carro de la compra

Esta experta asegura que, desde lo local, podemos tomar decisiones que contribuyan a revertir en algo esta degradación y protección de los reductos agrícolas de las Islas. Jaizme defiende que «el carrito de la compra es nuestro carro de combate«, y que respetar los tiempos de los productos agrícolas, comprar en mercados locales y apostar por productos de Km 0, son algunas de esas herramientas a nuestro alcance.