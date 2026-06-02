Detienen a una mujer por robar joyas a las personas de las que cuidaba en Guía

La mujer, natural de Sevilla, le robó presuntamente a las personas que cuidaba joyas de oro por valor de más de 10.000 euros

La Guardia Civil ha detenido en Santa María de Guía, en Gran Canaria, a una mujer de 32 años y natural de Sevilla como presunta autora de un delito de hurto de joyas de oro valoradas en más de 10.000 euros, aprovechando su empleo como cuidadora en una vivienda.

Joyas de oro

Detectada por la familia de la víctima

La detención se ha producido después de que familiares de la víctima presentaran una denuncia ante la Guardia Civil. Indicaron que echaban en falta algunas de las joyas y sospechaban de la cuidadora del hogar al ser la única fuera del entorno familiar con acceso a la vivienda.

Por este motivo, agentes de la Guardia Civil iniciaron una serie de gestiones con las que pudo comprobar que la mujer, valiéndose de su trabajo como cuidadora de hogar, se ganó la total confianza de las personas a su cuidado.

La sospechosa tenía acceso a todas las estancias de la vivienda, incluso en ausencia de los moradores, por lo que pudo así hacerse con las joyas de la propietaria y lucrarse de un patrimonio de unos 10.000 euros, desde el año 2025.

Vendió joyas en 34 ocasiones

En concreto, pudieron determinar que la cuidadora había vendido joyas en 34 transacciones comerciales. Únicamente se pudo recuperar un lote que fue reconocido por la legítima propietaria como las sustraídas.

De esta forma, tras tener la Guardia Civil los indicios suficientes para señalar la supuesta implicación de esta persona como autora material en el delito de hurto denunciado, se procedió a su detención para finalizar las diligencias y posterior puesta a disposición judicial de todo lo actuado hasta el momento en la Sección Territorial de Guía.