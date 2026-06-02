La Policía Local destaca la utilidad operativa de la nueva unidad, que ya ha participado en intervenciones por tenencia y consumo de sustancias en espacios públicos

La Unidad Canina K9 de la Policía Local de Arona continúa desarrollando actuaciones preventivas y operativas en distintos puntos del municipio, acumulando ya numerosas intervenciones relacionadas con la localización de sustancias ilegales desde su puesta en funcionamiento.

Unidad Canina K9 de la Policía Local de Arona | Ayuntamiento de Arona

La unidad especializada, presentada oficialmente el pasado 20 de mayo, ha levantado diversas actas por tenencia y consumo de sustancias en la vía pública, reforzando su labor en materia de prevención y seguridad ciudadana.

Una detención por presunto delito contra la salud pública

Durante uno de los servicios realizados por la unidad, el agente canino K1 localizó a un hombre de 28 años que presuntamente portaba diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, tusi y MDMA, además de dinero fraccionado. Ante estos hechos, los agentes pertenecientes a la Unidad Canina procedieron a su detención por un presunto delito contra la salud pública y posteriormente lo pusieron a disposición judicial.

La actuación tuvo lugar apenas unos días después de la presentación oficial de esta unidad especializada y refuerza el trabajo preventivo y de apoyo operativo que la Policía Local desarrolla en espacios públicos, zonas de ocio, eventos, entornos educativos y áreas de gran afluencia.

Una unidad formada por tres perros especializados

El concejal de Policía Local, Héctor Reyes, destacó que “contar con una Unidad Canina era un compromiso desde nuestra llegada, porque entendíamos que Arona necesitaba seguir reforzando sus herramientas de prevención y seguridad. Hoy contamos con una unidad formada por tres perros especializados, un vehículo específico recientemente incorporado y agentes altamente formados que ya están demostrando su utilidad en la calle”.

Reyes añadió que “desde su puesta en marcha estamos viendo cómo esta unidad aporta un apoyo importante al trabajo diario que realizan los agentes, reforzando la prevención, aumentando la presencia policial y mejorando nuestra capacidad de actuación en los barrios y espacios públicos del municipio”.

La incorporación de esta unidad especializada permite ampliar las capacidades operativas de la Policía Local de Arona, reforzando la detección de sustancias, las labores de prevención y la respuesta ante situaciones que afectan a la convivencia y la seguridad ciudadana.