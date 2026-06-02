En las cumbres de La Palma, la leyenda de La Pared de Roberto narra la historia de dos amantes separados por una imponente muralla de roca, en el misterio del entorno de la Roque de los Muchachos

Esta pieza audiovisual nos eleva hasta las cumbres más altas de La Palma para narrar la fascinante mitología que envuelve a La Pared de Roberto, un sorprendente e imponente dique basáltico natural que se alza desafiante en las inmediaciones del Roque de los Muchachos, justo en el borde del impresionante Parque Nacional de la Caldera de Taburiente.

La leyenda tradicional atribuye esta peculiar y rectilínea formación rocosa a la intervención directa del propio diablo, quien, movido por los celos y la maldad, levantó esta gigantesca muralla de piedra durante una noche de terrible tormenta. Su oscuro propósito era truncar y bloquear el camino de un amor puro y sincero entre dos jóvenes de la isla, impidiendo que pudieran encontrarse en las cumbres.

Lejos de rendirse ante el abismo, los amantes desafiaron al maligno en mitad de la noche. El joven, apasionado y deseoso de amar, intentó con todas sus fuerzas atravesar la imponente pared de roca. Al ver que le resultaba imposible, la desesperación se apoderó de él y gritó por dos veces al viento: «¡Va el alma por pasar!». Tras un instante de sobrecogedor silencio volvió a clamar, y en ese preciso momento fluyeron de las entrañas de la tierra materiales ardiendo y llamas infernales. El joven logró cruzar la muralla convertido en una incandescente bola de fuego que terminó rodando hacia el abismo.

La doncella, testigo de la intrépida y trágica acción de su amado, amaneció muerta junto a las frías piedras de la estructura basáltica. Cuenta la leyenda que, sobre su tumba, brotaron por primera vez los pensamientos de la cumbre o viola palmensis (la emblemática violeta de La Palma), una planta única en el mundo que, según la tradición popular, nació copiando el color exacto de los ojos de la joven muerta por amor.

Islas de Leyenda

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias

Las ilustraciones de este romance corrieron a cargo de la artista británico-irlandesa Ciara Quilty-Harper. A través de un uso del color profundamente artesanal y detallista, su ilustración consigue plasmar la pureza de los cielos de La Palma, la imponente verticalidad de sus riscos y el misticismo de la flor de la cumbre, acercando con gran sensibilidad la memoria de las Islas al público internacional.

Turismo de Islas Canarias lanza una innovadora campaña internacional para ensalzar el patrimonio y la identidad del archipiélago como elemento diferenciador del destino. Bajo el nombre “Islas de Leyenda” se agrupan siete cortometrajes de animación inspirados en el legado aborigen, con historias profundamente vinculadas al imaginario y el acervo cultural reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: El legado aborigen de las Islas Canarias

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