El Gigante de Mahan es uno de los guerreros maxos más destacados de la historia de Fuerteventura. Fuerza y nobleza formaban parte de su carácter. Turismo de Islas Canarias lanza ‘Islas de Leyenda’, una campaña audiovisual internacional que recupera las leyendas canarias con una animación contemporánea

El Gigante de Mahan es el protagonista de una de las leyendas más destacadas de la isla de Fuerteventura.

En este cortometraje se rinde tributo a uno de los guerreros maxos más fascinantes de la historia insular. Las crónicas tradicionales recuerdan a este legendario personaje no solo por su increíble corpulencia y extraordinaria fuerza física, sino, sobre todo, por su inmensa nobleza de espíritu y su carácter pacífico.

La narración de esta pieza huye de manera deliberada de los tópicos del conflicto violento y de las batallas sangrientas, prefiriendo adoptar una mirada poética, respetuosa y profunda. A través de este enfoque, se retrata de forma fidedigna la forma de vida de los maxos o majos, estrechamente ligada al pastoreo nómada, a la sencillez del día a día y al profundo respeto espiritual por la inmensidad de las llanuras semidesérticas de Fuerteventura.

La leyenda de Mahan nos recuerda el fuerte vínculo místico que unía a estos pobladores con su tierra yerma y el viento infinito, mostrando una figura protectora que se funde con la propia geografía del lugar.

Islas de Leyenda

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias



La plasmación estética de esta historia lleva el sello de la reconocida artista e ilustradora canaria Sara Herranz. Con su inconfundible y célebre estilo minimalista, Herranz emplea líneas finas, limpias y muy elegantes en un sugerente formato en blanco y negro que humaniza la figura mítica del gigante. Esta ausencia deliberada de color despoja el relato de artificios, aportando una sobriedad casi épica a las batallas y resaltando la pureza desnuda y la inmensidad del paisaje majorero.

Su delicado contraste visual dota a la animación de una sutil y conmovedora melancolía, mientras que para la animación de las ilustraciones se emplearon técnicas 3D con el fin de representar a los soldados y al gigante en movimiento, logrando transportar de forma directa al espectador hacia la calma lírica y la belleza indómita del paisaje ancestral de Fuerteventura.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: El legado aborigen de las Islas Canarias

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