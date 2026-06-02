Gara y Jonay es una de las leyendas guanches más conocidas de Canarias. Su historia de amor imposible, ambientada entre los bosques de La Gomera, sigue viva en el imaginario popular y en el paisaje que lleva su nombre del Parque Nacional de Garajonay

Gara y Jonay es una de las leyendas de amor guanche más reconocidas. La leyenda se emplaza en los frondosos y elevados terrenos del centro de la isla, un territorio dominado por el actual Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, cuyo nombre rinde homenaje directo a los dos protagonistas.

Según cuenta la tradición aborigen, Gara, princesa de los lugares del agua en La Gomera, y Jonay, un joven príncipe del fuego llegado desde Tenerife, se enamoraron perdidamente. Sin embargo, su unión fue vaticinada como una catástrofe por los augurios, desatando la furia del volcán Teide.

Perseguidos por sus familias y sin posibilidad de vivir su romance en libertad, los jóvenes huyeron hacia las cumbres más altas y boscosas de la isla. Aunque tradicionalmente este mito se narra desde el drama de su muerte trágica, en esta iniciativa audiovisual se ha tratado el desenlace con extrema cautela y sensibilidad poética, evitando la crudeza visual para centrarse en un emotivo abrazo final que inmortaliza su amor eterno y funde sus almas para siempre con la geografía de la isla.

Esta cuidada narrativa busca conectar el mito con el misterioso y milenario bosque de laurisilva que envuelve las cumbres gomeras, transformando el territorio en un escenario vivo cargado de magia inmaterial, donde el viento y la bruma parecen susurrar la historia de los amantes.

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias



Islas de Leyenda

Las ilustraciones son obra de Paulina Mocna, una creadora de origen polaco afincada en las Islas. En su trabajo, captura con absoluta maestría la exuberancia del bosque gomero, envolviendo la leyenda en una obra visual muy delicada, poética y sugerente.

La historia de amor de Gara y Jonay, uno de los relatos más emblemáticos de la mitología canaria, forma parte de «Islas de Leyenda», la nueva campaña internacional de Turismo de Islas Canarias que pone en valor el legado aborigen y la identidad cultural del archipiélago a través de siete cortometrajes de animación.

El plan de difusión internacional contempla la activación de la campaña en ocho mercados europeos estratégicos (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Suiza, Irlanda y España peninsular) a través de canales digitales y redes sociales, reforzando la notoriedad cultural de Canarias a nivel global.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: El legado aborigen de las Islas Canarias

Te puede interesar: