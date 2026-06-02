Princesa Ico de Lanzarote, una lucha por la identidad y la justicia

La historia de la Princesa Ico forma parte del imaginario aborigen de Lanzarote y refleja las tensiones sociales, la identidad y los valores de la antigua sociedad guanche, en el entorno de la actual Teguise

Este cortometraje viaja a Lanzarote para contarnos la emotiva historia de La Princesa Ico, un relato fundamental de la sociedad de los majos que resalta profundos valores de dignidad, identidad y justicia.

La narración transcurre en el entorno de la antigua capital de la isla, el territorio de Teguise, un paisaje marcado por la sobriedad volcánica y las tierras de lava. Ico, hija de la reina Fayna, poseía una singular belleza caracterizada por el color claro de su piel, sus ojos azules y cabellos rubios. Debido a estos rasgos físicos, tan diferentes a los de sus hermanos, un sector de la comunidad cuestionó su origen y legitimidad sucesoria.

Para demostrar su noble linaje ante el consejo de ancianos y acallar los rumores, la princesa debió someterse a una cruel y peligrosa prueba: una ordalía de humo en el interior de una cueva cerrada herméticamente.

El relato ensalza la astucia, la pureza y la inocencia de la joven Ico, quien logró sobrevivir al terrible encierro gracias al sabio y secreto consejo de su matrona, que le recomendó introducir en su boca una esponja empapada en agua para filtrar el aire asfixiante, saliendo ilesa.

Islas de Leyenda

‘Islas de Leyenda’ es un proyecto de Turismo de Islas Canarias



Para dar vida a este relato lleno de misticismo y fortaleza femenina, Turismo de Islas Canarias involucró a la reconocida ilustradora local Carla Garrido. La artista aporta toda su sensibilidad y arraigo canario para plasmar en cada trazo los singulares contrastes cromáticos de la isla, la intensa luz volcánica, los tonos del malpaís y la fuerza de las raíces tradicionales de Lanzarote, logrando una atmósfera visualmente cautivadora.

Las leyendas de Canarias son un patrimonio vivo que nos conectan directamente con el pasado y ponen en valor la existencia de una cultura ancestral única en el mundo. Este proyecto audiovisual se encuadra en el posicionamiento de marca de Turismo de Islas Canarias, un espacio donde la identidad cultural, la tradición y el legado histórico se consolidan como pilares fundamentales, atractivos y diferenciadores de nuestro archipiélago.

Más información: El legado aborigen de las Islas Canarias

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