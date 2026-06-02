Chicos y chicas de todo el archipiélago proponen medidas para cumplir con la Agenda 2030 en las islas

Estudiantes de varios centros educativos de las islas se convirtieron este martes en diputados por un día en el Parlamento de Canarias. El alumnado alzó su voz en la cámara legislativa con el objetivo de exigir un archipiélago mucho más sostenible. Por este motivo, el Ejecutivo autonómico impulsó este proyecto para implicar a los jóvenes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno de Canarias promueve la iniciativa ‘Un Parlamento de Sostenibilidad’ para acercar las instituciones a las aulas. Esta propuesta busca la participación activa de los jóvenes en la implementación de la Agenda Plan Canarias 2030. De esta manera, el hemiciclo regional escuchó con atención las principales preocupaciones y demandas de las nuevas generaciones.

Exigencias en innovación

Por consiguiente, los jóvenes representantes analizaron la situación actual de la comunidad autónoma en materia ecológica y social. Asimismo, los portavoces escolares expusieron datos rigurosos sobre la realidad de los sectores productivos de nuestra tierra.

En este sentido, la alumna del IES Canarias Cabrera Pinto, María Belén García Mc Cormick, criticó la baja inversión en desarrollo. La estudiante lamentó que las islas invierten tan solo un 0,55 % en el sector de la innovación.

Por lo tanto, este dato sitúa al archipiélago a la cola de España. Esta falta de presupuesto frena notablemente la diversificación económica que pide el ODS número 9.

Impulso al pensamiento crítico

Por otra parte, las autoridades autonómicas valoraron la implicación y la madurez de todos los colegios e institutos participantes. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aplaudió el discurso de los chicos en la sede parlamentaria.

Clavijo afirmó que la iniciativa busca estimular el pensamiento crítico y el compromiso con la sociedad actual. De este modo, el hemiciclo cerró una jornada histórica de debate y concienciación medioambiental.