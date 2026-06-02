El Gobierno de Canarias y el Estado coordinan la edificación de hogares de alquiler social en Tazacorte para los damnificados del Tajogaite

Diferentes administraciones construyen viviendas de promoción pública en los municipios palmeros afectados por la erupción del volcán Tajogaite. Las instituciones locales y estatales visitaron esta semana las obras de Tazacorte para facilitar el acceso residencial mediante alquileres sociales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El plan institucional contempla una inversión destacada para fijar la población en la isla de La Palma. Por este motivo, las autoridades agilizan las fases técnicas de los nuevos complejos residenciales.

Avance de las promociones en Tazacorte

Los operarios ya ejecutan los trabajos en un edificio que sumará 34 nuevas viviendas al parque público municipal. Asimismo, las administraciones gestionan los trámites burocráticos de un segundo complejo que albergará otros 100 alojamientos. La finalización de ambos proyectos agilizará de manera notable la entrega de llaves a los ciudadanos damnificados.

Con respecto a los plazos, el Ejecutivo autonómico licitó el proyecto mayor de 100 viviendas durante el pasado año 2024. Por consiguiente, la aprobación definitiva de la iniciativa técnica se consolidó de manera oficial durante el último ejercicio. Actualmente, el departamento autonómico integra esta actuación dentro de sus planes periódicos de construcción de vivienda pública.

En este sentido, Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, confirmó la validación legal de los documentos técnicos aprobados. El representante público recordó el cumplimiento estricto de los plazos administrativos previstos desde la licitación inicial. Por tanto, la Consejería mantiene su compromiso presupuestario con el desarrollo urbano de la comarca oeste.

Recuperación demográfica y económica

Por otra parte, los indicadores oficiales reflejan un incremento constante de los residentes en el territorio palmero. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno, explicó que la isla afrontaba inicialmente un grave riesgo de pérdida demográfica. No obstante, los ciudadanos comprobaron un crecimiento real del padrón municipal en los últimos años.

Además, la reactivación económica del entorno insular muestra datos de renta muy importantes para la sociedad civil. Las administraciones vinculan directamente esta mejoría con el paquete de recursos financieros aportados tras la erupción. De hecho, los fondos públicos inyectados en el sistema local están dando frutos visibles.