El Pontífice finalizará su viaje por España el próximo 12 de junio con una eucaristía multitudinaria en la dársena de la capital tinerfeña

El Papa León XIV presidirá una misa en la dársena del Puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo 12 de junio. La Iglesia posiblemente ubicará los tres cayucos junto al altar para visibilizar el drama migratorio de las islas. Los coordinadores del viaje papal anunciaron este martes los detalles de una cita histórica para el Archipiélago.

Decenas de personas migrantes en un cayuco antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025. – Antonio Sempere – Europa Press – Archivo

El Comité local de Tenerife diseña un escenario con el océano Atlántico de fondo para esta despedida. La organización busca una presencia significativa y silenciosa de las embarcaciones que llegan a las costas canarias. Por este motivo, la institución gestiona la colocación de las barcas en torno al altar.

Encuentros con los migrantes en Tenerife

El Pontífice visitará el centro de acogida de Las Raíces durante su estancia en la isla. En ese lugar, varios de los jóvenes acogidos conversarán directamente con el Santo Padre. Además, algunas familias de otros centros de inserción acudirán a este emotivo encuentro.

El Papa conocerá otra realidad de la hospitalidad en la Plaza del Cristo de La Laguna. Una mujer colombiana y dos jóvenes africanos relatarán sus testimonios de integración en la sociedad canaria. También intervendrá el párroco de La Restinga para explicar la ayuda en El Hierro.

Un coro dirigido por el productor Pablo Cebrián interpretará el himno oficial de la visita. Asimismo, dos cardenales venezolanos asistirán a los actos programados en el municipio lagunero. El obispo de la diócesis liderará también un homenaje previo por los fallecidos en el mar.

De muelle de la vergüenza a puerto de la esperanza

El Papa León XIV viajará a Gran Canaria el próximo 11 de junio. La diócesis prepara un gran acto en el Puerto de Arguineguín para esa jornada. La Iglesia quiere transformar el recuerdo negativo de este espacio en un mensaje positivo.

Unas 1.800 personas de familias migrantes esperarán la llegada del Pontífice en el recinto portuario. Los niños dispondrán de dos ludotecas mientras los adultos escriben mensajes para el líder católico. El acto incluirá cuatro testimonios de ciudadanos y una ofrenda floral por los fallecidos.

El Santo Padre bendecirá un altar de los pescadores dedicado a la Virgen del Carmen. Los organizadores preparan también una cruz especial fabricada con madera de las propias pateras. El evento visibilizará la labor caritativa y la integración real en los pueblos canarios.

Preparativos de seguridad y asistencia masiva

La organización no descarta el uso del catalán en la basílica de la Sagrada Familia. La Santa Sede decidirá finalmente los idiomas de comunicación del Santo Padre en Barcelona. Por ahora, la avanzada del Vaticano inspecciona los lugares oficiales en Madrid.

Los coordinadores intentan ampliar los recorridos del Papamóvil por motivos de cercanía con los fieles. Las autoridades locales estudian los trayectos definitivos para garantizar la seguridad de toda la comitiva. Los expertos calculan una asistencia masiva que superará los datos de las inscripciones previas.

Más de 500.000 jóvenes acudirán previsiblemente a los actos centrales de la capital del país. La mayoría de los peregrinos procede de diversas provincias españolas, con un mínimo porcentaje extranjero. El Vaticano decidirá a última hora los encuentros privados con diferentes colectivos sociales.