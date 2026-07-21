37 personas y un cadáver fueron rescatados de un cayuco en el que se estima viajaban alrededor de unas 200 personas

La Marina mauritana ha rescatado en sus costas un cayuco con 37 personas a bordo y un cadáver. Se cree que en la embarcación viajaban alrededor de unas 200 personas que murieron durante la travesía.

La embarcación salió de Gambia con 270 personas a bordo y desapareció durante 21 días hasta que fue interceptada en Mauritania, en la costa de Manghar. El destino final eran las costas Canarias.

Imagen del cayuco realizada por la familia de los migrantes / RTVC

Se quedaron a la deriva por fallos en el motor de la embarcación. Luego estuvieron sin comida y sin agua. Para intentar sobrevivir, muchos acabaron bebiendo agua de mar que les rodeaba y algunos relatan que incluso tuvieron alucinaciones.

Su objetivo era completar la travesía hasta las costas Canarias. Las familias intentan de localizar ahora desde Gambia los cadáveres del más de un centenar de desaparecidos