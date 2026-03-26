Pablo Cebrián, el lagunero que pondrá música a la visita del Papa: «Han participado más de 1.500 personas»

El productor tinerfeño lidera un himno coral con más de 1.500 voces que se estrenará en Pascua y acompañará los actos del Pontífice; también en Canarias.

El productor musical tinerfeño Pablo Cebrián será uno de los responsables de la banda sonora oficial de la visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio. En los últimos días del viaje, el pontífice visitará Canarias, concretamente Gran Canaria y Tenerife.

Un himno coral con más de 1.500 voces

El himno ha sido compuesto de forma colectiva en un “campamento de composición” impulsado por la comunidad digital católica Viva Fe. Cebrián, además de participar en la creación, ha dirigido y producido la pieza en su estudio de Madrid.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la participación masiva de voces. Según explicó el productor, se convocó a coros y fieles a través de distintas diócesis del país, incluidas las de Canarias.

“Al final han participado más de mil quinientas personas. Es imposible que se perciban todas individualmente en la mezcla, pero están presentes en espíritu”, señaló en La Alpispa de La Radio Canaria.

Una canción con mensaje y sonido contemporáneo

La composición seguirá unas directrices marcadas por el sentido de la visita papal. Aunque no desveló la letra, Cebrián adelantó que el himno reflejará tanto el motivo principal del viaje —la bendición de la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia— como la continuación de la agenda que dejó pendiente el papa Francisco, incluyendo su paso por Canarias y la atención al fenómeno migratorio.

En lo musical, el objetivo ha sido alejarse de los himnos tradicionales. “Queríamos que fuera un himno contemporáneo, una canción de este momento”, explicó en antena.

Estreno previsto tras Semana Santa

La presentación oficial del tema está prevista para después de Semana Santa, coincidiendo con el periodo de Pascua. La intención es que la canción se popularice antes de la llegada del pontífice, de modo que el público pueda reconocerla y hacerla suya durante los actos.

Cebrián, que lleva más de dos décadas trabajando en Madrid, ha colaborado con artistas como Manuel Carrasco, David Bisbal, Morat o Luz Casal, consolidándose como uno de los productores más reconocidos del panorama musical español.

Con este proyecto, el músico lagunero suma un nuevo hito a su trayectoria, llevando el talento canario a un evento de alcance internacional.