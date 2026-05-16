El permiso por razones humanitarias es una vía que el Ejecutivo puso en marcha en 2018, ante el creciente número de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos

El gobierno de España ha informado que dejará de conceder permisos de residencia temporal por razones humanitarias, mayoritariamente a venezolanos. En concreto, a partir del 12 de junio próximo, cuando entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo en toda la Unión Europea (UE).

Informa. RTVC.

Imagen cedida.

Residencia temporal

Desde 2018, España ha concedido unas 240.000 autorizaciones humanitarias a venezolanos. La comunidad venezolana en España ha pasado de 255.000 personas en 2018 a cerca de 700.000 en la actualidad.

Cabe destacar que, quienes ya tienen un permiso humanitario pueden solicitar su conversión a otro tipo de residencia desde el 16 de abril. A partir del 12 de junio no habrá nuevas concesiones.

El permiso por razones humanitarias es una vía que el Ejecutivo puso en marcha en 2018, ante el creciente número de solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos.