Venezolanos en Canarias: entre la preocupación y la esperanza

Los venezolanos que viven en Canarias suponen la comunidad extranjera más numerosa de las islas y la mayoría llegó huyendo de la situación en su país, por lo que viven este ataque con la esperanza del cambio, pero también con la preocupación de cómo afectará a sus allegados allí

El ataque con el que despertaron esta madrugada en Venezuela tuvo su eco en Canarias. Las casi 83.000 personas nacidas en el país caribeño que viven en el archipiélago comenzaron a contactar con sus familiares y allegados inmediatamente. Mucho hablan de sentimientos encontrados entre el ansia de libertad que para ellos supone la caída de Maduro y el miedo por la violencia con la que está llegando y cómo podría afectar a sus seres queridos.

Venezolanos en Canarias

En el conjunto del archipiélago canario viven aproximadamente 82 890 personas nacidas en Venezuela. Esto representa alrededor del 3,7 % de la población total de Canarias, según las estadísticas oficiales del Gobierno de Canarias / Instituto Canario de Estadística (Istac). Estas cifras incluyen tanto a venezolanos con nacionalidad venezolana como a personas nacidas en Venezuela que pueden tener otra nacionalidad (por ejemplo, doble nacionalidad hispano-venezolana).

En islas como Tenerife, por ejemplo, se estima que pueden convivir más de 50 000 venezolanos, lo que supone cerca del 5 % de la población de esa isla.

Una relación histórica y de ida y vuelta

La relación entre Canarias y Venezuela es histórica y bidireccional. Desde el siglo XVIII, y especialmente durante los siglos XIX y XX, miles de canarios emigraron a Venezuela, donde formaron comunidades muy influyentes. Por ello, una parte importante de los venezolanos que hoy residen en Canarias son descendientes de aquellos emigrantes, lo que explica en gran medida su rápida integración y el fuerte vínculo emocional con el archipiélago.

El crecimiento más notable de la comunidad venezolana en Canarias se produce a partir de 2014–2015. Fue como consecuencia de la crisis política, económica y social en Venezuela. En la actualidad, los venezolanos constituyen uno de los colectivos extranjeros más numerosos del archipiélago y el principal grupo de origen latinoamericano en varias islas, con especial presencia en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.

Se trata de una comunidad diversa, pero con rasgos comunes como la abundancia de familias jóvenes, un alto nivel de formación y un marcado espíritu emprendedor. Su presencia es especialmente visible en el sector servicios, el comercio, la hostelería y la sanidad, así como en la creación de pequeños negocios. A nivel cultural, mantienen vivas tradiciones gastronómicas, musicales y festivas que forman ya parte del paisaje cotidiano canario.