Televisión Canaria refuerza su cobertura especial sobre la crisis en Venezuela

La cadena pública adapta su programación ante la crisis en el país sudamericano, estrechamente ligado al Archipiélago, donde residen más de 73.000 ciudadanos

Los Servicios Informativos seguirán el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela garantizando su compromiso de servicio público.

Televisión Canaria ha activado un amplio despliegue informativo para seguir de manera exhaustiva la evolución de la crisis en Venezuela, un país estrechamente vinculado a Canarias por lazos históricos, culturales y humanos. En la actualidad, más de 73.000 ciudadanos venezolanos residen en el Archipiélago, lo que convierte esta situación en un asunto de especial sensibilidad e interés para la sociedad canaria.

Desde las 10:30 horas se abrió una ventana informativa, a la que se sumó una nueva ampliación a las 12:00 horas, que continúa en emisión sin haberse cerrado, en atención a la relevancia y desarrollo continuo de los acontecimientos.

La programación de la tarde será temática con el objetivo de ofrecer contexto, análisis y seguimiento permanente. El TN1 ampliará su duración habitual y se extenderá hasta las 15:15 horas, dando paso a continuación a una edición especial y tematizada de Entre nosotras, centrada en la situación venezolana y su impacto directo en miles de familias canarias y venezolanas.

A las 15:55 horas, Televisión Canaria retomará el seguimiento en directo con un Especial Informativo, reforzando la cobertura de los hechos más relevantes. Asimismo, la cadena ofrecerá en directo la rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prevista para las 16:00 horas, dada su importancia en el contexto internacional y su posible repercusión en la evolución de la crisis.

Con este despliegue extraordinario, Televisión Canaria reafirma su compromiso de servicio público, atendiendo a la especial relación entre Canarias y Venezuela y garantizando una información rigurosa, contextualizada y cercana a una realidad que afecta directamente a miles de hogares del Archipiélago.