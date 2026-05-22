El programa de La Radio Canaria retransmite el sábado los encuentros del CD Tenerife, el Dreamland Gran Canaria y La Laguna Tenerife, y continúa el domingo con la promoción de ascenso a Segunda Federación y el partido de la UD Las Palmas

El programa ‘Todo Goles Radio’ de La Radio Canaria, dirigido por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, afronta un intenso fin de semana de emisiones de fútbol y baloncesto.

La emisión del sábado 23 de mayo comienza a las 17:00 horas con el seguimiento de la última jornada en Primera Federación, en la que el Club Deportivo Tenerife pone fin al curso con su visita al Ourense Club de Fútbol. El encuentro, que arranca a las 17:30 horas, estará narrado por Joaquín González y los comentarios de José Barroso.

A las 19:00 horas, el programa conectará con el Gran Canaria Arena para la penúltima jornada de la Liga ACB, con el Dreamland Gran Canaria frente al BAXI Manresa. La retransmisión correrá a cargo de Moisés Rodríguez, junto a Juan Antonio Enríquez.

La jornada del sábado se completa a las 20:00 horas con el Covirán Granada – La Laguna Tenerife, con José Antonio Felipe en la narración y Fernando Llombet en los comentarios.

Domingo decisivo por el ascenso

El domingo 24 de mayo, ‘Todo Goles Radio’ regresa a las 11:00 horas para seguir la promoción de ascenso a Segunda Federación, con los partidos de vuelta de semifinales. A las 12:00 horas comenzarán los encuentros entre la Unión Deportiva San Fernando y el Panadería Pulido, y el Club Deportivo Mensajero frente a la Unión Deportiva Tamaraceite, desde el estadio Silvestre Carrillo. Esta edición matinal estará dirigida por Carlos Guillermo Domínguez.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, el programa vuelve a antena para acompañar a la Unión Deportiva Las Palmas en la jornada 41 de Liga, en su partido ante el Real Zaragoza en el Estadio de Gran Canaria. El encuentro, previsto para las 17:30 horas, contará con la narración de Juan Luis Monzón y los comentarios de Chus Trujillo.

La edición vespertina del domingo estará dirigida por Juanjo Toledo y producida por Simón Abreu, en un fin de semana marcado por la emoción de los playoffs de ascenso.