‘Crónicas de San Borondón’ explora el lado más oscuro de los aborígenes canarios

El programa de La Radio Canaria se emite este viernes a las 22:00 horas, en redifusión el domingo a las 00:00 horas, y tendrá como invitado al periodista Luis Socorro

‘Crónicas de San Borondón‘, el programa de La Radio Canaria sobre enigmas relacionados con la arqueología y civilizaciones antiguas, que se emite los viernes a las 22:00 horas, dedicará buena parte de su contenido a bucear en el lado oscuro de los aborígenes canarios. Contará para ello con la participación del periodista y divulgador Luis Socorro, especialista en periodismo sobre arqueología prehispánica en Canarias.

«El sentido común, pero, sin duda alguna, la arqueología y sus disciplinas más próximas han revelado que la violencia estuvo muy presente, en cierto momento de la historia, entre los antiguos canarios», adelanta José Gregorio González, director y conductor de ‘Crónicas de San Borondón’.

José Gregorio González, dirige y presenta ‘Crónicas de San Borondón’ en La Radio Canaria

El hallazgo reciente de cráneos decapitados post mortem en la isla de La Palma será el punto de partida de la conversación que mantendrá José Gregorio González con el periodista Luis Socorro, una de las voces autorizadas en la divulgación periodística sobre arqueología y autor de ‘Amaziges de Canarias’ y ‘Astrónomos del Pasado’.

Mentes criminales

La segunda aproximación a las oscuridades del ser humano vendrá de la mano de la experta en comportamiento no verbal Priscila González y del psicólogo y perfilador criminal Juan Enrique Soto. Ambos dialogarán en ‘Crónicas de San Borondón’ sobre la mente criminal y el alcance social de ciertos crímenes que ocasionaron un fuerte impacto en la sociedad de su tiempo.

Priscila González, experta en comportamiento no verbal, y Juan Enrique Soto, psicólogo y perfilador criminal

Enanos y malditos

Como cada semana, una nueva entrega de la sección ‘El Gabinete del Curioseante’, con Ricardo Martín, que en esta ocasión pondrá el foco en los ‘golluts’ y los ‘cagots’, antiguos pobladores del Pirineo, enanos y considerados ‘malditos’. Martín hablará sobre cuánto de verdad y cuánto de mitología rodea la existencia de estos seres humanos apartados del contacto social.

Instantánea de una mujer Gollut. Archivo: Antonio Gascón

‘Crónicas de San Borondón’ avanzará, como cada semana en La Radio Canaria, novedades y agenda de actos relacionados con mitos, leyendas, fenómenos paranormales y arqueología.