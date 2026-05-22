‘Canarias Futura’ pone el foco en la revolución agrícola que transforma el campo canario

Este domingo, a las 13:40 horas, el programa de Televisión Canaria recorrerá explotaciones de las Islas donde drones y robots inteligentes marcan el futuro del sector primario

‘Canarias Futura‘, el programa sobre Ciencia e Innovación en Televisión Canaria, emitirá este domingo a las 13:40 horas un especial sobre la aplicación de nuevas tecnologías en la agricultura. En su recorrido, ‘Canarias Futura’ hará paradas en varias fincas de las Islas donde la utilización de drones y robots inteligentes está modificando el trabajo diario en el campo.

De la mano del Clúster de Agrotecnología de Canarias, ‘Canarias Futura’ seguirá la pista de explotaciones agrícolas donde se aplican estas nuevas herramientas tecnológicas. «Visitaremos fincas autosuficientes que generan su propia agua de riego con energía solar y utilizan drones para lograr una agricultura más precisa», avanza Yaiza Díaz, directora y presentadora de ‘Canarias Futura’, que también visitará otras explotaciones donde robots inteligentes realizan las tareas más duras del campo.

Las nuevas tecnologías también están permitiendo obtener respuestas sobre el pasado. El programa se desplazará hasta Fuerteventura para mostrar cómo se lleva a cabo el trabajo de datación de árboles mediante la aplicación del carbono 14.

Cerebro y Naturaleza

Uno de los pilares de ‘Canarias Futura’ es conectar ciencia y vida cotidiana y, por esta razón, esta entrega incluirá un apartado para conocer avances en investigación científica que afectan a nuestra vida diaria y amplían los márgenes del conocimiento. Sobre la naturaleza humana, Yaiza Díaz conversará con la neuropsicóloga Sheila Guerrero para conocer cómo reacciona el cerebro humano al entrar en contacto con la naturaleza. En el ámbito vegetal, ‘Canarias Futura’ mostrará cómo la aplicación de nuevas moléculas está reforzando el sistema defensivo de las plantas.

También habrá espacio para hablar de proyectos de sostenibilidad y economía circular. Entre ellos figura una iniciativa que transforma residuos agrícolas en nuevos productos, como es el caso de Fibras Naturales Canarias, cuyo trabajo pone de relieve que la innovación también nace de la tierra.

Con ‘Canarias Futura’, Televisión Canaria refuerza su línea de servicio público orientada a la divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago.