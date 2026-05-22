El podcast de Canarias Play se sentará este domingo, a las 10:00 horas, con el artista grancanario para hablar de su último trabajo

Canarias Play estrena este domingo 24 de mayo, a partir de las 10:00 horas, un nuevo episodio de ‘Calima’, el podcast musical de CHOSS, que en esta ocasión cuenta con la participación del artista grancanario Quevedo, una de las figuras más influyentes de la escena urbana nacional.

Conducido por Dani y Fabiola, el episodio propone una conversación que recorre el momento personal y profesional del cantante, en una etapa marcada por la publicación de su álbum ‘El Baifo’, un trabajo en el que vuelve a sus raíces.

“El Baifo, el chiquillo, el caprichoso”. Así se presenta en su último disco el protagonista de esta entrega, Pedro Luis Domínguez Quevedo, un artista que ha liderado un movimiento de música urbana y que lleva la canariedad por bandera. El podcast, centrado en dar voz a jóvenes talentos de las Islas, sienta frente a los micrófonos a uno de los nombres clave del panorama actual, que ha triunfado en las listas de plataformas como Spotify y Apple Music España tras el lanzamiento de su nuevo disco.

Desde casa y con acento canario

Durante la charla, Quevedo compartirá algunas claves sobre el origen de este proyecto y su manera de trabajar, más ligada a la calma y alejada de la presión de la industria y los macroestudios. Como él mismo explica: “Me gusta grabar tranquilo. Cuando es para algo de mi proyecto, normalmente prefiero hacerlo en casita, estar tranquilo y dedicarle un par de semanas, sin prisas”.

No faltará la relación del artista con Canarias y la importancia que tiene en su último disco el sentimiento de pertenencia y la identidad canaria. El grancanario reflexiona en este nuevo episodio sobre la influencia de la cultura canaria y los sonidos isleños en su trabajo y abordará también el presente y el futuro de la industria musical de las Islas.

‘Calima’ continúa así su apuesta por dar voz a las figuras más relevantes de la música urbana en Canarias, en un formato fresco, cercano y con acento canario.