El técnico de la UD Las Palmas ha pedido «respeto» para el Real Zaragoza, colista de la competición y prácticamente descendido a Primera Federación, que será el rival amarillo el próximo domingo

El entrenador de la UD La Palmas, Luis García, en rueda de prensa. Imagen UD Las Palmas

El entrenador de la UD Las Palmas, Luis García, ha pedido «respeto» para el Real Zaragoza por la situación que atraviesa, cerca de confirmar su descenso a Primera Federación, y prevé un partido «de altísima dificultad» ante el conjunto maño este domingo en el Estadio de Gran Canaria, en la penúltima jornada de LaLiga Hypermotion.

El técnico asturiano, fiel a su discurso de mirar únicamente al encuentro más inmediato, ha recalcado en conferencia de prensa que solo están centrados en este choque, y prefiere no saber otros resultados de la jornada, de los que dependen para llegar a la última fecha con opciones de ascenso directo.

García Fernández ha explicado que con los actuales 69 puntos ni siquiera tienen confirmada su presencia en el ‘play-off’, por lo que deberán seguir sumando en las dos jornadas finales.

«La mejor versión» ante el Zaragoza

Por ello, asegura que tendrán que ofrecer «la mejor versión» ante el Zaragoza, colista de la competición, que apurará sus remotas opciones matemáticas de permanencia en el fútbol profesional.

Además, como exjugador del equipo blanquillo -perteneció a la entidad aragonesa entre 2011 y 2014-, ha pedido el máximo respeto para «un club histórico» que atraviesa por una crisis galopante, hasta el punto de que su propio técnico, David Navarro, ha dicho que solo les queda «un hilito de vida» tras la última derrota en casa frente al Sporting de Gijón (1-3).

«Ni teléfonos, ni un resultado, ni nada… solo pensamos en el Zaragoza; sin lo nuestro, no vale nada», ha subrayado cuando se le ha preguntado si es partidario de ir conociendo los resultados del resto de equipos implicados en la pelea por el ascenso directo y la promoción, con la posibilidad de que el Deportivo de La Coruña, su rival en la última jornada en el estadio de Riazor, ascienda a Primera División en caso de ganar en Valladolid.

El técnico ovetense ha asegurado que Marvin Park y Álex Suárez están recuperados del esfuerzo realizado en Almería el pasado sábado, y que las bajas confirmadas son las de larga duración: Jeremía Recoba, Viti Rozada, Sergio Barcia, Enzo Loioidice, Sandro Ramírez y Ale García.