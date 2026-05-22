Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias: “debería haber una prioridad nacional canaria”

El espacio de debate ‘La Retranca’ de Televisión Canaria analizó este jueves la crisis habitacional de las Islas y la actualidad política nacional

Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, presentadores del programa de debate.

El presidente de la formación regional Drago Canarias, Alberto Rodríguez, defendió este jueves 21 de mayo en el programa ‘La Retranca’ de Televisión Canaria la necesidad de establecer una “prioridad nacional canaria” para regular el acceso a la vivienda en el Archipiélago. Durante su intervención en el espacio de debate, conducido por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el representante político argumentó que “no puede ser que un canario trabajador se vaya a la calle por un desahucio y que venga un alemán jubilado y se compre dos casas». El programa se emitió en directo a partir de las 22:30 horas, dentro de la franja del prime time tras el espacio ‘Una Hora Menos’.

La mesa de debate, que contó también con la participación de los periodistas Jorge Bethencourt, Janire Alfaya y Ángeles Arencibia, analizó las diferentes medidas planteadas para aliviar la crisis residencial de las Islas. En este bloque se evaluaron opciones como la limitación de la compra de inmuebles a extranjeros en el contexto del criterio de arraigo del Ejecutivo regional, así como la petición del Sindicato de Inquilinas de expropiar viviendas vacías.

A la izquierda, Mayer Trujillo delante de algunos invitados al programa. A la derecha, Alberto Rodríguez y Janire Alfaya.

‘La Retranca’ también abordó la actualidad política en torno a la reciente imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un presunto delito de tráfico de influencias. El espacio contó con la participación del senador del PSOE Manuel Fajardo, quien defendió a su hijo, Manuel Aarón Fajardo García, tras aparecer este en el sumario de la investigación judicial. El parlamentario afirmó en el plató que su hijo «ha hecho lo que tenía que hacer» y denunció que «el informe policial se ha filtrado».

El programa se puede seguir en directo y en diferido a través de la plataforma digital Canarias Play y en el canal oficial de YouTube de Televisión Canaria. Asimismo, los contenidos están disponibles en los perfiles oficiales del formato en Instagram -@la_retranca_-, X -@LaRetrancaTVC- y TikTok -La Retranca-.