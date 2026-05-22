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El programa ‘Somos Cultura’ analiza la sostenibilidad en los festivales con la presencia de ‘Sonidos Líquidos’

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El espacio aborda la gestión eco-responsable en el entorno de La Geria y la vigencia del legado de César Manrique este sábado a las 13:50 horas

El espacio Somos Cultura de Televisión Canaria ofrece este sábado, 23 de mayo, a las 13:50 horasuna nueva entrega centrada en la gestión eco-responsable de los eventos musicales y la divulgación del patrimonio cultural del Archipiélago. El formato semanal de treinta minutos, conducido por Malole Aguilar, mantiene su enfoque habitual en el seguimiento de las artes plásticas, escénicas ymusicalescreadas en las Islas.

El programa contará con la participación de Neftalí Acosta, organizador del festival ‘Sonidos Líquidos’, un encuentro musical que se celebra cada mes de junio en el espacio protegido de La Geria, en Lanzarote. Durante la entrevista, se detallarán los protocolos logísticos necesarios para mitigar el impacto ambiental en un territorio de alta sensibilidad ecológica, con el objetivo de compatibilizar la afluencia de público con la conservación del medio natural.

Asimismo, la conversación hará hincapié en la vigencia de las directrices de César Manrique a la hora de integrar de manera armónica el arte, la ecología y el territorio. Junto al repaso por la trayectoria histórica del festival y las bandas que han configurado su evolución, el espacio ofrecerá una aproximación a la actual escena musical alternativa de la isla conejera.

Actualidad y rock independiente

El bloque musical se completará con la actuación en directo de la banda Basic Needs desde la sala Canarias En Vivo, una de las formaciones destacadas del panorama de rock independiente regional.

Como cierre, el espacio resumirá las principales novedades de la agenda cultural de la semana y avanza los estrenos de la cartelera cinematográfica. Con este programa, Televisión Canaria refuerza la divulgación de nuestra identidad, el patrimonio histórico y las expresiones artísticas del Archipiélago, acercando la riqueza cultural de las Islas a todos los hogares canarios.

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