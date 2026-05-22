Canarias Play emite en directo el derbi canario de la Liga Élite de hockey línea

El duelo entre Molina Sport y Arona Tenerife Guanches se podrá seguir este sábado a las 19:00 horas en streaming en la plataforma digital y en redifusión en TDT

Canarias Play retransmite este sábado 23 de mayo, a partir de las 19:00 horas, el derbi canario de la Liga Élite de hockey línea entre el Club Molina Sport Gran Canaria y el Arona Tenerife Guanches Hockey Club. La retransmisión contará con la narración de José Luis Perdomo y los comentarios de César Raven, exportero del Molina Sport, que aportará su análisis desde la pista.

El encuentro, correspondiente al segundo partido del playoff por el título, podrá seguirse en directo en la plataforma digital Canarias Play y en redifusión durante la madrugada en Televisión Canaria. Supone además un hito para RadioTelevisión Canaria al incorporar por primera vez este deporte a sus emisiones.

El pabellón Carlos García San Román, en Las Palmas de Gran Canaria, acoge este duelo inédito en una final con protagonismo cien por cien canario, que enfrenta a los dos equipos más destacados de la temporada.

El Molina Sport, vigente campeón y dominador de la fase regular, llega con la posibilidad de encarrilar la eliminatoria, mientras que el conjunto tinerfeño tratará de igualar la serie y seguir en la pelea por el título.

Con esta emisión, la cadena pública amplía su oferta deportiva y refuerza su apuesta por disciplinas presentes en el tejido competitivo de las Islas, acercando a la audiencia nuevas citas del deporte canario.