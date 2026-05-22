La cadena pública arranca a las 17:00 horas una amplia previa con todas las claves antes del encuentro desde el Estadio de Gran Canaria

Televisión Canaria retransmite este domingo en directo el encuentro entre la UD Las Palmas y el Real Zaragoza, correspondiente a la jornada 41 de Liga Hypermotion.

La emisión comenzará a las 17:00 horas con una completa previa desde el Estadio de Gran Canaria, con análisis, contexto y todas las claves de una jornada decisiva en la recta final de la Liga Hypermotion, con la UD Las Palmas en plena lucha por el ascenso a Primera División y un Real Zaragoza que pelea por asegurar la permanencia en la categoría.

A las 17:30 horas dará comienzo el partido, con la narración de Jesús Izquierdo, los comentarios de Miguel Ángel Valerón y la participación como invitado del exjugador amarillo Hernán Santana. A pie de campo estará Iria Guzmán, pendiente de las reacciones y el ambiente en el recinto de Siete Palmas.

Un partido decisivo

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 1-2 en su visita al Almería, un resultado que refuerza su candidatura en una temporada sólida. Con 69 puntos, ocupa la quinta posición y se mantiene en puestos de playoff, consolidado como uno de los aspirantes al ascenso.

Por su parte, el Real Zaragoza afronta el encuentro en una situación comprometida. El conjunto aragonés es decimonoveno, con 38 puntos, y necesita puntuar para seguir con opciones de mantenerse en Segunda División, en un tramo final de máxima exigencia.

Tras el pitido final, Televisión Canaria prolongará la emisión hasta aproximadamente las 20:00 horas con el análisis del encuentro, entrevistas y todas las reacciones desde el césped y los vestuarios.